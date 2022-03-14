王力宏、李靚蕾將再度視訊出庭 為小孩親權打官司戰

王力宏（左）、李靚蕾（右）與孩子合影。（取材自微博）

藝人王力宏 與李靚蕾 婚變風波持續中，李靚蕾向台北地方法院聲請酌定未成年子女權利義務行使負擔，台北地方法院受理後已排定台灣時間3月17日上午9時半（美東時間16日晚間9時半）開調解庭；據了解，王、李不會親自出席，律師也不會出庭，而是以視訊方式開庭。

王力宏、李靚蕾去年開始鬧離婚，除李靚蕾多次在網路貼文爆料，被稱為「蕾神之鎚」，兩人隔空交鋒外，王力宏返台後，又因帶陌生人探視小孩一事，和李靚蕾互槓。

李靚蕾2月時透過律師發聲明指出，她就不斷透過簡訊、電話等方式請求王力宏依協議約定方式探視孩子，但對方不願協商、一意孤行，連她1月25日以正式律師函邀請王力宏協調探視方案也遭拒絕。

另雙方在紐約法院的離婚、探視權官司已於3月4日視訊開庭，王力宏提出15分證據，盼變更原本雙方協議的探視方式，李靚蕾也提交文書證物反擊，並控王力宏刻意越過協議約定的調解程序，逕行向紐約法院提交緊急變動探視方案。

李靚蕾認為，王力宏惡意違反雙方簽署並公證的協議外，還片面向紐約法院請求變動探視方案，且方案內容未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮，她1月29日向台北地方法院聲請酌定親權行使，希望守護孩子的最佳利益。

據悉，酌定親權行使案件，屬於強制調解案件，依法王力宏和李靚蕾需到庭協調，但因涉及家事及少年案件，屬於不公開審理，而台北地院受理分案後，定3月17日開庭，而王力宏、李靚蕾和律師皆會以視訊方式參與程序。