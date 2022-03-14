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天價也請不動合體？ Ella：S.H.E有默契

記者李姿瑩／綜合報導
田一德（後排左起）、周湯豪、坤達三個男人抱起Ella。（記者王聰賢／攝影）
田一德（後排左起）、周湯豪、坤達三個男人抱起Ella。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人Ella、周湯豪、坤達、田一德日前出席「原子少年」首錄記者會，雖然節目因疫情延宕一年，但他們仍遵守承諾擔任導師，令製作人詹仁雄相當感動。Ella和坤達分享過去身為團體一分子的心情，坤達難忘當年Energy曾大打出手，在大家逼問下透露是書偉和Toro。

詹仁雄（右二）點出金鐘獎應該調整「最佳綜藝節目主持人」獎。（記者王聰賢／攝影）
詹仁雄（右二）點出金鐘獎應該調整「最佳綜藝節目主持人」獎。（記者王聰賢／攝影）

Ella被80位鮮肉參賽者包圍，笑稱自己喜歡老臘肉，老公根本不會擔心。她坦言曾經動念想生第二胎，但早已打消念頭，打趣現在把80位男孩當自家孩子養。至於Selina交到新男友，Ella大方承認有見過對方，但關於細節不便多說。

一旁詹仁雄趁機爆料，如今S.H.E就算有人出天價，她們也不一定會合體。Ella直言，自己心裡當然也有一樣的夢想，但S.H.E有默契，合體對她們來說已經不是最重要，「大家不需要給我們壓力，每個人都是獨立個體，都有自己的人生。」

坤達也感謝這些年Energy帶給自己成長養分，意外提到當初團內的打架往事。他原本想表達男生之間有不同的溝通模式，最後在大家逼問下才供出是書偉和Toro。「但後來馬上就講開了，團體生活真的沒有想像中這麼容易。」

「原子少年」有80位參賽者。（記者王聰賢／攝影）
「原子少年」有80位參賽者。（記者王聰賢／攝影）

周湯豪則鼓勵「原子少年」參賽者們把握難得機會，透過選秀探索志向，與戰友們互相切磋鼓勵。周湯豪也想起2018年參加大陸選秀節目「中國新說唱」，壓力大到一度不知自己身在何方。他終究熬了過來，最後獲得年度四強，證明了只要肯努力就做得到，現在回憶裡只留下奮鬥過的美好。

他最近還接到一通老朋友的電話，兩人超過十年沒聯絡。後來才知道是因為大S的效應，讓他又驚又喜。但當被問到「是不是女藝人」、「有沒有曖昧」時，周湯豪一陣驚慌，趕緊解釋：「大家都經過很多，現在是不同年紀、不同人生的階段，所以我覺得反而更懂得珍惜，有一個人想起你，再次跟你互動。」他強調只是老朋友，彼此沒有再約出來，他也沒關心對方的感情現況。

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