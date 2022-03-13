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齊豫演唱會化身「緣的歌頌者」 開啟善循環

記者王郁惠／綜合報導
齊豫（中）和趙詠華（左）、青峰聯手牽起緣分。（記者沈昱嘉／攝影）
齊豫（中）和趙詠華（左）、青峰聯手牽起緣分。（記者沈昱嘉／攝影）

「天籟美聲」齊豫日前於台北國父紀念館舉辦「緣」演唱會，以免費演唱會與粉絲「結善緣」，總成本斥資近千萬，在17位管弦樂編制下，一口氣演唱超過20首歌，並邀來三年前因公益演唱會「峰華齊唱」結緣的趙詠華與吳青峰擔任嘉賓，化身「緣的歌頌者」，開啟善的循環。

齊豫率領吳青峰及趙詠華接力上台各自演唱「答案」、「歌頌者」和「angel」，最後一起合唱「追夢人」，一開場就為演唱會掀起最高潮！如此巧妙安排，齊豫表示：「三年前與青峰、詠華合作結起『善緣』，這次再邀他們來，希望有這樣的延續。而這幾首歌都是在探討生命起落的『緣』。」

齊豫熱愛歌唱，將一路唱下去。（記者沈昱嘉／攝影）
齊豫熱愛歌唱，將一路唱下去。（記者沈昱嘉／攝影）

齊豫親自擔任演唱會總策畫，從歌單、節目內容發想到安排人員編制都親力親為，連行政大小事如排貴賓座位到訂工作人員的素食便當，也不假他人之手。

她透露這一個月幾乎都睡不飽，充分感受到「蠟燭兩頭燒」的忙碌感，「感覺每天時間都不夠用」；歌單以「緣」作為延伸，把過往在節目上翻唱的經典流行歌及佛樂交錯貫穿，曲目囊括中、英、日三國語言。

她談到最大挑戰，是演唱日本歌謠女王美空雲雀的「昴」，對日文一竅不通的她，打趣背歌詞「背到天荒地老」，她欣賞美空雲雀熱愛唱歌的精神，直到過世前還拖著病體在忙巡演，齊豫被問到打算唱到幾歲？她表示：「沒有退休的限制，會一直唱下去！就跟以前出唱片一樣，沒有去預設任何立場，歌唱對我來說就是隨緣，掌握每一次的緣分。」

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