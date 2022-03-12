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盧廣仲8年未入圍金曲獎「很廢」自拍裸肌不怕外洩

記者王郁惠／即時報導
盧廣仲坦言8年沒入圍金曲，一度以為自己不會寫歌。(記者沈昱嘉／攝影)
盧廣仲坦言8年沒入圍金曲，一度以為自己不會寫歌。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣歌手盧廣仲12日舉辦簽唱會，一連獻唱「肌肉的記憶」與「自我的介紹」，雖天氣回暖，盧廣仲仍包的緊緊的，他坦言肌肉比去年退步，私下會用手機自拍「肌肌」，「但都不敢上傳，好像有點自戀」，問到手機遺失會怕春光外洩？他說：「沒有裸照！只有拍肚子和手臂。」

許久沒辦簽唱會的他表示「會簽到大家都有被簽到」，專輯鼓勵大家追求勵志精神，「世界上又發生不開心的事情」，他感性對粉絲說：「因為我總是著希望你們能比我還快樂，所以我將能夠創造快樂的線索，毫無保留地分享給你。」粉絲陪著他長大也是一種勵志。

盧廣仲舉辦簽唱會。(記者沈昱嘉／攝影)
盧廣仲舉辦簽唱會。(記者沈昱嘉／攝影)

盧廣仲出道邁入第14年，是最年輕的三金得主，8年卻跟金曲入圍擦身而過，直到近期才又獲得肯定，他一度懷疑自己是否不會寫歌，簽唱會時他提到：「當時對自己出現自信心懷疑，覺得自己寫的歌很廢。」轉念培養其它興趣，從中找到不一樣的自己。他還補充：「從出道到現在，累積各種傷痛經驗，不管是言語攻擊或負面評論，習得一身包紮療傷心法，也是創作這張以勵志為精神唱片的養分。」

他與「木曜女神」泱泱先前傳出緋聞，雖女方經紀人澄清是工作關係，14日就是白色情人節了，問到如何過？他尬笑說：「情人節就是聽自己的新專輯，最近還是有在寫新歌，因為創作的計畫有時候會消失，還是要訓練專業技能。」而自己是浪漫的人？他想想說：「可能浪漫，但不確定。」

盧廣仲（左）被主持人活力DJ阿娟驗肌，認了肌肉退休。(記者沈昱嘉／攝影)
盧廣仲（左）被主持人活力DJ阿娟驗肌，認了肌肉退休。(記者沈昱嘉／攝影)

肌肉 手機 入圍

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