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新劇2攝影師墜谷亡 炎亞綸開罷工第1槍

記者楊起鳳╱綜合報導
「初擁」兩攝影師工作喪命，炎亞綸在臉書呼籲，在多曼尼沒給出合理交代前停止合作。(取材自臉書)
「初擁」兩攝影師工作喪命，炎亞綸在臉書呼籲，在多曼尼沒給出合理交代前停止合作。(取材自臉書)

號稱是台版「暮光之城」的影集「初擁」，日前在苗栗發生墜谷意外，一名黃姓攝影師及一名王姓收音師送醫搶救後宣告不治，製作單位多曼尼公司雖表示正在處理善後，但仍讓許多藝人深感台灣製作環境欠缺安全保障。

該劇男主角炎亞綸開出第一槍，他在社群上發表「在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作」。

炎亞綸過去為了提升台劇製作環境，得罪不少電視台，被電視台視為頭痛人物，但他認為自己爭取的底線是「應該做到的事」、以及「應該捍衛的權益」。他認為自己的堅持從來不是為了他自己一個人，他就是為了防止今天這種憾事發生，一有不合理立即發聲，一有不安全立即停止，這是不應該放過的堅持。

他在臉書呼籲，在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，「我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。」

社群 台劇 攝影

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