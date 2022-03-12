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林美照聲帶手術失敗 沒了娃娃音很開心

記者楊起鳳╱綜合報導
林美照消失三年沒拍戲，透露因聲帶開刀失敗，導致無法開口說話。(圖：許欣雲提供)
林美照消失三年沒拍戲，透露因聲帶開刀失敗，導致無法開口說話。(圖：許欣雲提供)

台灣67歲「娃娃音藝人」林美照拍完網劇「種菜女神」後休息3年，她透露，3年前因聲帶受損開刀失敗，導致無法開口說話，只能消失演藝圈。上月再次動刀後，招牌娃娃音沒了，但她的心情卻很嗨。

林美照說，拍「種菜女神」時白天有聲音，到了黃昏就慢慢啞，拍到夜戲幾乎講不出話，讓她十分困擾，「聲音表情出不來，戲就達不到我的要求，後來就不想拍。」

她殺青後，透過朋友介紹以美聲聞名的醫師開刀，結果別人都成功，卻只有她失敗，她不但不能唱歌，開完刀竟無法說話，上月她去好友王金英的「台灣戲劇學院」當評審，好友聽到她的聲音嚇了一跳，立即介紹名醫給她，再次動刀。

她說醫師評估她天生聲帶較薄，必須抽脂肪加厚，加上3年沒有使用聲帶有點萎縮，於是抽取身上的脂肪，打在聲帶上，但因她只有48公斤，瘦到沒脂肪，搞了半天才成功，現在能輕鬆唱歌也能開口說話，預計休養一個月後，就能恢復拍戲。

這次開完刀後，她的招牌娃娃音有點改變，但林美照卻很開心：「大家以為我的娃娃音是裝出來的，其實我很不喜歡，因為束縛了我的戲路，連阿嬤都演了，仍是娃娃音，很沒有說服力。後來才發現，可能是我十年前拍戲時，不想發出娃娃音，都是壓著嗓子，發音位置錯了，聲帶才嚴重受損，等恢復之後，娃娃音可能會不見，但我心情很美麗。」

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