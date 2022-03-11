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曾之喬猛抽菸1個月飆髒話 借酒澆愁變嗆辣

記者黃保慧／即時報導
曾之喬為電影「售命」扮潑辣酒店妹。(圖：威視提供)
曾之喬為電影「售命」扮潑辣酒店妹。(圖：威視提供)

傅孟柏、曾之喬主演的台灣電影「售命」將上映。曾之喬在片中飾演一名酒店小姐，為了一場抽菸戲，練習抽菸一個月導致喉嚨敏感，讓她直呼：「職業傷害！」

曾之喬在電影中飾演一名直率潑辣的年輕酒店小姐瑜真，抽菸喝酒又滿口髒話，與本人形象有著極大反差，她直呼過癮：「我覺得很好玩！我自己也存在很嗆辣的一面，可以在陳瑜真這角色上被大家看到！」私底下非常養生、不菸不酒的曾之喬，為了揣摩片中一場抽菸的戲，不僅到處訪問身旁抽菸的友人，更身體力行「練習抽菸」一個月，藉此理解角色：「透過菸去理解完全『不同切入點』的一個年輕女人的人生，協助我去想像、去進入那個角色。」不過也因此導致她的喉嚨變得十分敏感，不禁直呼：「有點職業傷害！」鄧仲謀導演也沒有想到喬喬會敬業到私下練習抽菸，驚訝表示：「這真的是難為她的一個功課。」

曾之喬為電影「售命」扮潑辣酒店妹。(圖：威視提供)
曾之喬為電影「售命」扮潑辣酒店妹。(圖：威視提供)

不僅如此，由於這個角色是個經常借酒澆愁的酒店小姐，為此本身滴酒不沾的曾之喬主動提議拍攝時可以「真喝」，為戲付出的程度令人佩服！雖然真正拍攝時並沒有實際喝酒，但片中一場酒醉的戲，曾之喬卻揣摩的極為傳神，連導演都忍不住懷疑喬喬有喝酒：「我真的懷疑她在騙我，因為她真的演得太像、太貼切了！」

此外，曾之喬在片中還是一名愛子心切的單親媽媽，有一個十幾歲的兒子，而本身沒有小孩的曾之喬，透露自己全靠「想像力」來揣摩角色：「把自己的愛跟想像力完全打開，把自己最不服輸、保護慾最強，很苦但又最強悍的面向拿出來！」而在片場喬喬也花了許多時間與飾演兒子的演員培養默契，互動非常自然，宛如真的母子，讓導演驚艷不已：「她在跟小孩互動上做了蠻多努力，開拍時感覺他們真的很熟悉！」並力讚曾之喬：「真的是超級無敵專業的演員！」

曾之喬為電影「售命」扮潑辣酒店妹。(圖：威視提供)
曾之喬為電影「售命」扮潑辣酒店妹。(圖：威視提供)

曾之喬為電影「售命」扮潑辣酒店妹。(圖：威視提供)
曾之喬為電影「售命」扮潑辣酒店妹。(圖：威視提供)

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