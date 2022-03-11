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捱過孫安佐風波 孫鵬復出拍戲：1家3口自律甚嚴

記者杜沛學／台北報導
孫鵬復出拍戲心情好。(記者杜沛學／攝影)
孫鵬復出拍戲心情好。(記者杜沛學／攝影)

台灣藝人孫鵬自從兒子孫安佐2018年在美國被捕風波後，已多年未現身螢幕光幕前演出戲劇作品，11日出席公視「牛車來去」首映，透露自己約有10年沒有「真正」演出電視劇，之前大多都是客串性質，有機會參演他視如恩師的導演李岳峰作品，相當開心，記者會結束後受訪也心情大好，除了兒子的官司問題，其他都有問必答、笑容滿面。

「牛」劇將在台灣南部取景，孫鵬笑說，太太狄鶯「一定會來探班」，「因為她喜歡給我驚喜。」這幾年來他與狄鶯幾乎24小時黏在一起，認為有機會分隔兩地會「感覺比較不一樣」。

孫鵬並透露狄鶯近來開始做重訓，經過醫生建議多出門曬太陽，狄鶯經常PO辣照，他不阻止，笑說：「只要不是沒穿衣服都OK。」聽到記者讚狄鶯身材火辣，笑說喊：「我怎麼敢說她不辣？我等等還要回家！」並形容：「她一直都（身材）保持很好，也自律甚嚴。」隨後又笑說：「我們一家三口現在都自律甚嚴，必須的！」

至於狄鶯是否也可能再度復出拍戲？孫鵬表示：「她跟我一樣，要看是怎樣的作品，因為現在我們年紀也有了，家裡也這麼安定，如果要花時間工作，希望把時間用在對的地方，不然就不要出來，把家照顧好。」

被問到兒子感情問題，孫鵬則說：「以我自身經歷來講，絕對不能限制，要多多選擇，而且我也很尊重他的決定，他就算不結婚，我也覺得OK。」認為現在時代已經不同，會跟兒子交流意見、給他建議，「但決定權還是在他自己。」

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