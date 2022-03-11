林美照消失3年 驚爆聲帶手術失敗 67年招牌娃娃音消失

林美照消失3年原來是聲帶手術失敗。（圖：林美照提供）

67歲「娃娃音始祖」林美照拍完愛奇藝自製劇「種菜女神」後休息3年，她11日出席記者會時透露3年前因聲帶受損開刀失敗，導致她無法開口說話，只能消失演藝圈。3周前透過友人介紹二度動刀，在聲帶上注射自體脂肪治療後現已能開口唱歌，她說不擔心招牌娃娃音至此消失，「很多人都以為我是裝出來的，如果娃娃音能消失我心情太美麗。」

林美照昨受訪時嗓音仍很沙啞，她透露是因為前一晚沒睡覺導致鎖喉，其實她拍完「種菜女神」後休息3年，主因是她在拍戲期間白天有聲音到了黃昏就慢慢啞，拍到夜戲幾乎講不出話，讓她十分困擾，「聲音表情出不來，戲就達不到我的要求，後來就不想拍。」她殺青後透過朋友介紹以美聲聞名的醫生開刀，結果別人都成功卻只有她失敗，她不但不能唱歌，開完刀竟無法說話，上個月她去好友王金英的「台灣戲劇學院」當評審，好友聽到她的聲音嚇了一跳，立即介紹名醫給她，上個月再第二次動刀。

她說醫生評估她天生聲帶較薄，必須抽脂肪加厚，加上3年沒有使用聲帶有點萎縮，於是抽取身上的脂肪打在聲帶上，但因她只有48公斤瘦到沒脂肪搞了半天才成功，她說這次開刀才半個月就可以唱輕鬆的歌， 兩周前回診接受語言訓練，現在已經能自如說話唱歌。

林美照消失3年原來是聲帶手術失敗。（圖：林美照提供）

她之前因為急性肺炎導致血壓 過低只剩40，被安排進加護病房，加上2020年做大腸鏡照出原位癌腫瘤 ，緊急動刀後已無大礙，她覺得這幾年是給她一個警訊，尤其平常她酷愛唱歌當聲音出狀況時她無法開口，聽到喜歡的歌想唱唱不出來讓她很鬱卒。

這次開完刀後她的招牌娃娃音有點可以改變，但林美照卻很開心：「大家都以為我娃娃音是裝出來的，其實我很不喜歡我的娃娃音，束縛我的戲路，我很排斥那個聲音，後來是因為聲帶嚴重的受損 才發現可能是我差不多從十年前拍戲不想要娃娃音出來，都是壓嗓拍，發音位置就錯了，聲帶就嚴重受損，連阿嬤都演了還娃娃音很沒說服力，等恢復之後講話很順，娃娃音可能會不見，但我心情很美麗。」她也透露大概休息滿一個月後就可以開始接戲。

67歲的她仍很凍齡，一頭烏黑長髮彷彿少女，已經當阿嬤的她笑說自己的保養之道就是維持平靜的生活，她的家中沒有第四台她也不看新聞只追劇，杜絕一切不好的消息，連大S 再嫁她也不知道，笑說自己電話從沒換過，但是沒有名字的電話她不接，沒有顯示號碼的也不接，護花使者這一題已經離她很遠很遠。