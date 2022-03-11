我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

台語歌手葉勝欽骨髓癌驟逝 友人慟：他只想瀟灑的走

記者王郁惠／即時報導
葉勝欽盼瀟灑的走，甚至沒舉辦告別式。(取材自臉書)
葉勝欽盼瀟灑的走，甚至沒舉辦告別式。(取材自臉書)

台語歌手葉勝欽憑「21世紀新人歌唱排行榜」校園組冠軍入行，出道發行過數張專輯，也經常參加各大活動演出。他前年發現罹患骨髓癌後，鮮少公開現身，甚至曾與好友失聯，讓好友十分擔心，今身邊好友證實他已病逝，享年47歲。

來源:YouTube

曾雅蘭與葉勝欽曾合唱「牽手」，她也於臉書哀悼寫道「感受到你滿滿對於歌唱的熱愛，更感受到你做事情認真的態度，工作期間沒有聽到你喊過累，甚至還體貼的提醒我要找空檔休息，謝謝你給了我難得的機會創造人生美好的經歷，相信在天堂的你一定是最帥氣的天使，持續創作著、唱著最好聽的歌，我永遠都會記得你的好」。

葉勝欽當初鼓勵翁立友一起上台北發展，在翁立友還未走紅前，還曾住在他家、共擠小床，一起努力闖音樂夢，雖2人不同唱片公司，後來星途也迥異，情誼依舊深厚，至於好友過世的消息，翁立友所屬豪記唱片表示：「要問問看立友哥要不要發表什麼，因為要尊重他們。」

而圈內好友證實葉勝欽於2月26日病逝，並於3月6日火化，「他其實不想讓人知道，想要瀟灑的走，不知道誰告知媒體的」，透露葉勝欽並沒有舉辦告別式，也沒有公祭、家祭，只有幾位很好的親朋好友去送他，「他非常低調，他家人還跟我們說，不要讓人知道他走了」。

葉勝欽前年罹患骨髓癌，今年2月26日病逝，享年47歲。(取材自臉書)
葉勝欽前年罹患骨髓癌，今年2月26日病逝，享年47歲。(取材自臉書)

天使 臉書

上一則

李奧納多捐千萬援外婆故鄉烏克蘭？遭駁

下一則

劉詩詩露肩撩人 慶生照沒戴婚戒 也不見吳奇隆祝福

延伸閱讀

石原慎太郎妻子去世 和丈夫相隔月餘離世

石原慎太郎妻子去世 和丈夫相隔月餘離世
明金成告別式… 屈中恆致追思詞痛哭

明金成告別式… 屈中恆致追思詞痛哭
節目甫首播…「大導演小食光」陳偉54歲驟逝

節目甫首播…「大導演小食光」陳偉54歲驟逝
節目上個月首播 「大導演小食光」主持人陳偉54歲驟逝

節目上個月首播 「大導演小食光」主持人陳偉54歲驟逝

熱門新聞

謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

2022-03-03 12:17
王悅伊被指不僅人長得美，還是個學霸。(取材自微博)

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

2022-03-06 08:07

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官