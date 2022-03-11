台語歌手葉勝欽骨髓癌驟逝 友人慟：他只想瀟灑的走

葉勝欽盼瀟灑的走，甚至沒舉辦告別式。(取材自臉書)

台語歌手葉勝欽憑「21世紀新人歌唱排行榜」校園組冠軍入行，出道發行過數張專輯，也經常參加各大活動演出。他前年發現罹患骨髓癌後，鮮少公開現身，甚至曾與好友失聯，讓好友十分擔心，今身邊好友證實他已病逝，享年47歲。

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曾雅蘭與葉勝欽曾合唱「牽手」，她也於臉書 哀悼寫道「感受到你滿滿對於歌唱的熱愛，更感受到你做事情認真的態度，工作期間沒有聽到你喊過累，甚至還體貼的提醒我要找空檔休息，謝謝你給了我難得的機會創造人生美好的經歷，相信在天堂的你一定是最帥氣的天使 ，持續創作著、唱著最好聽的歌，我永遠都會記得你的好」。

葉勝欽當初鼓勵翁立友一起上台北發展，在翁立友還未走紅前，還曾住在他家、共擠小床，一起努力闖音樂夢，雖2人不同唱片公司，後來星途也迥異，情誼依舊深厚，至於好友過世的消息，翁立友所屬豪記唱片表示：「要問問看立友哥要不要發表什麼，因為要尊重他們。」

而圈內好友證實葉勝欽於2月26日病逝，並於3月6日火化，「他其實不想讓人知道，想要瀟灑的走，不知道誰告知媒體的」，透露葉勝欽並沒有舉辦告別式，也沒有公祭、家祭，只有幾位很好的親朋好友去送他，「他非常低調，他家人還跟我們說，不要讓人知道他走了」。