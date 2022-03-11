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大S在24年前就預言嫁具俊曄 汪小菲12字曝牽掛

娛樂新聞組╱綜合報導
大S（右）早在20年前，就曾許下希望跟具俊曄結婚的願望。（視頻截圖）
大S（右）早在20年前，就曾許下希望跟具俊曄結婚的願望。（視頻截圖）

大S閃婚酷龍具俊曄，眾人對前夫汪小菲動態也相當關切，而他至今雖未回應，但被網友發現他的微博簡介已悄悄多了12字，寫下「希望玥兒每天都開開心心的」，透露對愛女的牽掛。

大S與舊愛具俊曄重新走在一起，過往的經典畫面重新被翻出來「考古」，網友驚嘆，原來早在24年前她就預言了自己的婚姻。當年深陷愛情的大S，某次在「娛樂百分百」主持過程中突然問小S：「妳想光頭會跟我結婚嗎？」小S巧答：「只要用誠意感動他，應該是沒問題的。」當下她滿臉笑意對著鏡頭說：「我希望他跟我結婚。」

儘管當時兩人的愛情無疾而終，沒想到20年後兜了一圈還是回到彼此身邊，網友驚說「小說都不敢這樣寫」。

雖然大S愛德轟轟烈烈，但婚姻路仍有困難待克服，比如日前傳出S媽不滿女兒未告知婚訊，至今還在和女兒冷戰，也不願大S跟隨具俊曄回南韓生活。消息傳回南韓後引起軒然大波，有具俊曄友人向韓媒透露，兩人各自都忙工作，同住一地的機率不高。

大S（右）和汪小菲去年離婚，兩人的感情世界仍受外界關注。（本報資料照片）
大S（右）和汪小菲去年離婚，兩人的感情世界仍受外界關注。（本報資料照片）

韓媒Star News訪問具俊曄身邊友人，對方認為大S有演藝事業要顧，具俊燁自己也有工作，覺得他們勢必只能分居兩地，偶爾台、韓互飛一解相思苦。

報導指出，具俊曄的畫展事業才剛起飛，未來還將推出限定版NFT作品，他更為過去的專輯重新繪製封面，甫上市就銷售一空，之後也勢必要談更多生意，實在不可能在台灣待太久。

目前正在隔離的具俊曄未來要如何打開岳母心結，應是他出關後首要面對的事。

具俊曄目前赴台隔離中。(本報資料照片)
具俊曄目前赴台隔離中。(本報資料照片)

具俊曄 大S 小S

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