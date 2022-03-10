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陳庭妮、胡宇威求婚後首度合體 2年前早密謀定下來

記者孫曼／即時報導
陳庭妮與胡宇威共同出席活動，互動相當甜蜜。(記者王聰賢／攝影)
陳庭妮與胡宇威共同出席活動，互動相當甜蜜。(記者王聰賢／攝影)

台灣女星陳庭妮與胡宇威傳出求婚成功好消息後，首度合體，共同出席卡地亞（CARTIER）The Culture of Design形象概念空間。一亮相胡宇威就藏不住笑意、直說非常「不習慣」兩人一起公開亮相，「但還滿有時候一種鬆了一口氣的感覺！」

來源:聯合影音

兩人訂婚戒當時選購卡地亞的鑽戒，胡宇威表示其實早在約2年前就開始做功課，探聽戒圍大小，等到訂製的婚戒送達之後又因為遇到疫情而打亂求婚計畫，所以一直很苦惱，把鑽戒輪流藏在家裡和公司裡，最後竟是在去登山的時候求婚。「我第一句就說，為什麼在這個時候！」

陳庭妮說當時兩人去登山，下山途中都已經累壞，幾乎是爬上車的，沒想到胡宇威在此時拿出求婚戒，而胡宇威更因為雙腿酸軟，本來要單膝下跪求婚變成雙膝跪地，「好像變成要求她嫁給我。本來很浪漫的事情，突然變有一點搞笑。」

陳庭妮第一時間並不是說願意，「我跟他說，你要不要趕快坐著？」但對於鑽戒的大小和款式，她表示，「我看到第一就說太大了！」除了訂婚戒，陳庭妮也坦言一直不離手的玫瑰金Juste un clou釘子手鐲，是胡宇威送的禮物。是生日禮嗎？兩人竟然都已經想不起來，笑說因為每天都很甜蜜！

陳庭妮與胡宇威共同出席活動，互動相當甜蜜。(記者王聰賢／攝影)
陳庭妮與胡宇威共同出席活動，互動相當甜蜜。(記者王聰賢／攝影)

陳庭妮與胡宇威傳出求婚成功好消息後，首度合體。(記者王聰賢／攝影)
陳庭妮與胡宇威傳出求婚成功好消息後，首度合體。(記者王聰賢／攝影)

疫情

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