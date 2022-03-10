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具俊曄追妻赴台隔離 大S不會退出演藝圈：工作洽談中

記者陳建嘉、黃仲明／綜合報導
大S從未說過要退出演藝圈。（取材自臉書）
大S從未說過要退出演藝圈。（取材自臉書）

52歲韓團「酷龍」成員具俊曄8日無預警宣布與舊愛大S（徐熙媛）結婚，9日跨海追妻，上午11時抵達機場，神情相當愉悅。

韓星具俊曄抵台後神色自若，還大方向媒體揮手致意。（記者黃仲明／攝影）
韓星具俊曄抵台後神色自若，還大方向媒體揮手致意。（記者黃仲明／攝影）

具俊曄抵台進行隔離準備見愛妻，在機場結束採檢後，確認是陰性，立刻搭上防疫計程車前往防疫旅館，他下榻台灣最豪華的防疫旅館之一的信義區Hanns House瀚寓酒店，隔離10晚房價至少要8萬元台幣（約2819美元），而大S則是住在松勇路的豪宅，距飯店車程約9分鐘。

具俊曄的防疫計程車在下午駛入地下停車場，大S雖未露面，卻代替丈夫，派工作人員送飲料給在場守候多時的媒體，致上謝意。

此外，有傳大S閃嫁具俊曄將全面退出演藝圈，經紀人廖瑋琪駁「子虛烏有，目前工作仍在洽談中」，有趣的是，過去大S和暴龍言承旭當劇中情侶，後來跟藍正龍交往，如今閃嫁酷龍成員，有網友封她「馴龍高手」，廖瑋琪覺得這些人有才，笑回「收下了」。

具俊曄先前接受韓媒「Star 1」訪問時，表示能與大S復合，心情相當緊張，沒想到相隔20年還能再與大S重逢，他提到當年因經紀公司干預、粉絲強烈反對，不得不與大S分手，但他自認後來再也沒遇過比大S更好的女人，所以不願放棄這段姻緣，他也提到，當他聽到電話另一頭大S的聲音，往事歷歷在目，「在我內心深處，她一直都是溫暖又美好的人」。

大S 具俊曄 防疫

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