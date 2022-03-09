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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

「犀利」女星生日宣布罹癌 化療頭髮掉光 口鼻出現傷口

記者杜沛學／綜合報導
朱芯儀(右)與老公衛斯理感情好，育有三個小孩。（取材自臉書）
朱芯儀(右)與老公衛斯理感情好，育有三個小孩。（取材自臉書）

台灣女星朱芯儀開設影音頻道「芯情日記」，選在38婦女節且是自己生日這一天，宣布：「我的人生即將要走上一個旅程，可能是有點辛苦的，因為我現在是乳癌第二到三期，因為轉移到淋巴，需要積極做全身性治療。」並附註自己因化療副作用而臉腫。影音中她提到先生衛斯理貼心每一次都陪看診，忍不住哽咽。

朱芯儀透露，去年11月照鏡子時，發現自己右邊胸部有點不一樣，上節目時問了醫生，被告知需要檢查，老公衛斯理趕緊幫她掛號。在診間照超音波時，被告知要做穿刺、切片等檢查，讓朱芯儀忍不住在檢查台上流淚。

衛斯理獲知朱芯儀罹癌，當場「當機」，但朱芯儀自己則很冷靜地詢問醫生一些專業問題。她自認是罹患乳癌低風險群，但回想起自己之前經常不自然發燒、身上傷口不容易好、乳頭經常搔癢、乳房上長痘痘，可能都是前兆。她也感謝治療這段期間，先生及其他家人的支持，尤其老公每一次都陪她看診，讓她「很感動，感覺受疼愛。」

據蘋果日報、TVBS新聞網報導，衛斯理表示，癌細胞也已轉移到淋巴，日前檢查出有癌細胞的是左乳，但之後會與醫生評估是否要採安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）「預防性雙乳切除手術」模式。此外，衛斯理透露，朱芯儀目前已接受四次化療，而她化療後也因為副作用的關係，頭髮全掉光，口、鼻出現傷口，讓他相當心疼。

朱芯儀2011年憑「犀利人妻」獲得第46屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，近幾年生活重心放在家庭。她剛過36歲生日，開設頻道，表示之後會繼續分享抗癌之路，獲得許多網友加油打氣。

癌細胞 手術 裘莉

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