湯唯、天心、許茹芸和大S一樣 都甜嫁韓籍老公

湯唯2014年和韓籍導演老公金泰勇結婚。（取材自微博）

台灣女星大S 宣布再嫁20年前舊愛「酷龍」具俊曄，如偶像劇般的劇情立刻成為當天最熱門娛樂話題，在華人演藝圈中，也有許多人嫁給南韓 「歐巴」，其中以電影「色戒」一砲而紅的湯唯 也是於2014年和韓籍導演老公金泰勇結婚，兩人育有一女，八年婚卻在年初傳已分居半年，準備離婚，不過經紀人否認婚變，稱湯唯仍在為老公電影配音，「一家人好好的」。

許茹芸(左)與老公Mr. Big結婚八年多依舊恩愛。（路透資料照片）

47歲的許茹芸也是嫁給韓國老公，八年婚愈來愈增溫。她在2013年與交往半年的SM娛樂廣告部韓籍高層崔栽誠（Mr. Big）登記結婚，她曾形容當年在華克山莊辦婚禮浪漫又私密，是她這一生最難忘的美麗回憶。

天心（左）與老公金英敏語言不通仍幸福。（取材自Instagram）

天心則是於2016年宣布與南韓攝影師金英敏結婚，五年多來雖然聚少離多但恩愛依舊，她剛飛南韓與老公相聚，現已回台隔離中，但不忘跟老公視訊談情，感情仍很甜蜜。天心曾透露，與老公都是用英文溝通，雖然對方英文沒有很好，但這樣反而減少吵架機會。

天心也到大S宣布婚訊的貼文下留言恭喜，並透過經紀人表示：「聽到這個幸福的消息很替她開心，身為韓國媳婦早上興奮的趕緊留言表示祝福，恭喜大S加入韓國媳婦的大家庭。」