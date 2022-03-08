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大S新老公具俊曄抵台入境 時隔20年見面「好緊張」

記者黃仲明／桃園機場即時報導
大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄今天搭機抵台。(記者黃仲明／攝影)
大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄今天搭機抵台。(記者黃仲明／攝影)

大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄昨天在Instagram宣布與20多年前相戀過的大S結婚，並向韓媒「Star 1」透露，他將於今天抵台與大S團聚，預計停留2個月。台北時間9日上午11時07分，具俊曄搭乘韓亞航空OZ-711班機抵達桃園機場，具俊曄下機後由空橋走下機坪，搭車前往環宇商務中心通關入境。

大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄今天搭機抵台。(記者黃仲明／攝影)
大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄今天搭機抵台。(記者黃仲明／攝影)

具俊曄入境之後經環宇商務中心入境，由於韓國為東北亞航線，並未在長程航班及東南亞落地採檢規範內，所以具俊曄下機後，由環宇商務中心的工作人員帶往機坪搭車，再進入管制區內的檢疫申報處，進行健康宣告及深喉唾液採檢再回到環宇商務中心，再由商務中心搭乘防疫計程車前往防疫旅館進行隔離。

大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄今天搭機抵台。(記者黃仲明／攝影)
大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄今天搭機抵台。(記者黃仲明／攝影)

具俊曄昨天接受韓媒「Star 1」訪問時透露，將在台灣停留兩個月。他坦言心情相當緊張，沒想到相隔20年能再與大S重逢。如今的具俊曄已經沒有韓流偶像包袱，他大方承認當年確實因為經紀公司干預加上粉絲強烈反對，才不得不和大S分手。但他再也沒有遇過比大S更好的女人，「在我內心深處，她一直都是溫暖又美好的人。」因此能夠重新和大S聯絡上，具俊曄不願再次錯失良機，積極請求大S嫁給他。

具俊曄 大S 防疫

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