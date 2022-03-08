邵雨薇小露酥胸 認了與吳慷仁「新房裝潢中」

邵雨薇出席內衣品牌活動小露性感。(記者吳致碩／攝影)

台灣女星邵雨薇8日出席內衣品牌活動，展露事業線小露性感，她說不必向男友吳慷仁報備，「他很大方。」並笑稱也很鼓勵男友代言內褲。之前吳慷仁被爆砸近5千萬台幣買下百坪新房，被視為是為結婚做準備，邵雨薇被問是否是婚房？也認了：「希望是。」隨後發現自己透露太多細節，笑喊：「我會不會被罵啊？」

邵雨薇透露新房正在裝潢中，因天氣因素延遲了很久，希望能在今年完工；房子是登記吳慷仁的名字，至於裝潢風格，邵雨薇會給意見，再看對方要不要採納；因空間規劃關係，她不確定房子算是幾房，自認應是2房，最後突然發現透露太多細節，笑說擔心吳慷仁生氣，「如果他突然生氣說：『又沒有要給妳住！』那我就完了。」不過她說兩人交往1年多以來其實很少吵架，珍惜能相處的時間。

邵雨薇出席內衣品牌活動小露性感。(記者吳致碩／攝影)

大S 再度閃婚消息震撼演藝圈，邵雨薇與吳慷仁一直被看好宣布婚訊，她說：「不會因為別人的節奏，打亂自己的節奏，就好好過我們的生活，按照我們的計畫。」至於他們的節奏，邵雨薇說與吳慷仁的步調都還是以自己的工作為主，彼此都知道對方的工作規畫，今年都會忙到年底，言下之意至少今年內不會結婚。

邵雨薇形容自己「長大了」，近來經常接內衣活動，認為「沒什麼要避諱，漂亮就展現。」並透露活動上穿的內衣是C罩杯，最近體重約42公斤，胸部也會隨體重一起「Up」，至於男友的評價？她笑說不管傳什麼照片給對方，都會被稱讚好看，所以「有問等於沒問。」