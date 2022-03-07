「前任電話別刪」 具俊曄：在台登記 願為大S定居台灣

具俊曄(左)和大S閃婚震驚演藝圈。(取材自微博)

台灣女星大S 和舊愛、南韓歌手「酷龍」成員具俊曄閃電再婚，震驚華人圈，有中國大陸網民找出兩人當年合照，直呼兩人外貌幾乎沒有太大變化，具俊曄在發文中提到因為他撥打了大S 20年前留下的手機 號碼，讓兩人得以再續舊情，有網友笑稱「這件事告訴我們一個道理，前任的電話千萬別刪」，還有微博網友將具俊曄的採訪翻譯成中文，具俊曄表示3月中旬將在台灣登記，他也會為了大S來台定居。

具俊曄受訪表示，在大S結婚後，他選擇和大S保持距離，後來得知大S離婚，便鼓起勇氣，找到大S 20年前的電話打過去安慰她，他坦言本來還在想大S會不會接電話，聽到她的聲音感覺就像回到了20年前，之後兩人一直保持電話聯繫，雖然很想見面，但礙於疫情 ，台灣目前還是鎖國，只能繼續等待機會。

大S與具俊曄多年前的合照。(取材自微博)

後來具俊曄主動問大S，要不要成為一家人，在一起才能每天見面，「雖然作為朋友也很開心，畢竟我們之前已經交往過了，然後最近我們決定結婚，就打算去登記了。」他也表示現在很開心很幸福，希望大家多多祝福兩人。網友留言「電話視頻就決定結婚了嗎？牛逼」，不過也有人認為兩人幸福就好，旁人無須多言。