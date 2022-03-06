曾與巫啟賢誤吃霸王餐 張宇自認生活白痴

張宇自爆是生活白癡。（圖：東森提供）

台灣歌手張宇2018年曾宣布「無限期停工」，感嘆「累了！力不從心了」。他當時提到「退不退休 再說」，如今走出低潮，發行新歌「我們盡力了」，在接受專訪時終於說出當時承受巨大壓力。

張宇在大陸歌唱節目百家爭鳴之際，赴陸參加「我是歌手」。他起初一口答應，不料一去就後悔。因為他當時身兼主持人跟參賽者，同步要準備唱歌與講稿，壓力大到緊繃。在聽完鄧紫棋 彩排時就想：「哇怎麼唱這麼好，太強了，怎麼可能唱的贏人家？」而且每個參賽者都在水準之上，張宇相形之下狀態不佳，連帶影響心理和情緒。

回顧近30年的歌手生涯，張宇坦言自己改變許多。早期在西餐廳駐唱時是他最開心的時候，後來歌唱成為事業，張宇開始在意很多事情，每天心情都跟著起起伏伏。

張宇也自嘲，當歌手時被保護太好，導致自己成了生活白癡。年輕時他跟巫啟賢去高雄表演，回到台北一下飛機就被警察 攔住，張宇以為他們是索取簽名、合照，沒想到對方卻說：「對不起，你們兩個在高雄吃飯沒付錢。」原來他們平常都由經紀人或助理埋單，那天不知為何卻沒人結帳，他們直到在機場被攔下才知道吃了霸王餐，兩人糗到無地自容。