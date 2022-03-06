時隔5年3度攻蛋 半百動力火車：好喘好開心

53歲的動力火車魅力不減，演唱會滿座引萬人朝聖。（記者李政龍／攝影）

台灣資深演唱團體動力火車出道25年，昨晚時隔5年、3度登上台北小巨蛋舉辦「都是因為愛」世界巡演，吸引滿場1萬2000名粉絲朝聖！尤秋興感性表示：「這幾年很多疾病、疫情 加上戰爭，非常珍惜現在在舞台上的機會，每個人都有自己所愛的家人朋友，能聚在一起都是因為愛。」

53歲的他們一開場登高嗨唱，包括「I'll be back」、「繼續轉動」和「再會吧！我的心上人」，從12米、3層舞台邊唱邊降落，展現磅礡氣勢！尤秋興唱完直呼：「好喘、好開心！」談到原本去年要在北流舉辦兩場演出，語出驚人：「答應很多藝人朋友們來聽，去年那兩場『流產』，啊不是！是取消了。」要顏志琳帶頭鞠躬道歉。

尤秋興還說：「希望大家可以盡情享受這因為愛的主題，我跟顏志琳距離愈來愈遠，因為我們舞台愈來愈大。」感謝粉絲的支持，突激動嗆台下說：「噮！你怎麼這樣！」才看到有粉絲手舉他們在Pub組團時的團名「處男合唱團」，互動逗笑全場。

到場觀賞的曾國城直讚動力火車聲音對他人生有太多豐富意義，「他們的歌聲與時俱進，到半百還讓人家覺得他們的很好騙，好感動，希望動力火車的歌聲可以把納豆整個人喚醒，一起集氣」。