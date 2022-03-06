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鄭家榆「開始愛」 解開孫耀威不告而別心結

記者楊起鳳／綜合報導
鄭家榆寫書在的過程展開自我療癒。（記者李政龍／攝影）
鄭家榆寫書在的過程展開自我療癒。（記者李政龍／攝影）

以「懷玉公主」走紅的台灣女星鄭家榆，在疫情期間寫了人生中第一本半自傳散文書「開始愛」，她在拍「懷玉公主」時曾和男主角孫耀威有過一段轟動戀情，但最後孫耀威不告而別讓兩人種下心結，直到完成這本書，鄭家榆才正式和對方和解。

她在書中並未指明孫耀威，而是用隱喻的方式寫出這段感情，「2000年的那個緋聞，我徹徹底底地覺得那個心型已經碎到再也拼不回來，甚至連最後的一塊『角』都不見了。原來那種毫無預警之下的分手方式，在我心中比出軌、比分分合合……不對，他連分手都說不出口，只說了一句：『我想要冷靜一段時間』，然後就再也找不到人。這種人間消失的方式，對於我這樣一個很容易『不安』的人其實更恐怖。」

鄭家榆的感情路始終不順，她吐露寫作期間幾乎都在大哭，嚴重時哭到免疫力失調還長皰疹，最終選擇和這段感情和解。她解釋：「現在回想起，我真的很感激那段緣分，他在我的人生中演了一個很重要的角色，並不是因為我有多愛他，而是他讓我看見了我有多不愛自己。」鄭家榆說她發現把對方都當成一個依賴品，當規則被破壞會不安，所以最終她是因為不愛自己。

回想起來這半生的感情路，鄭家榆說如果當時她跟第一任男友Ken結婚，是否就會平平凡凡的過一生？但她覺得她的使命是並不適合婚姻，所以這一生她沒想過婚姻和生子的課題。一路跌跌撞撞的歷程，讓她理解了愛，終於開始愛，勇敢地面對了自己！

疫情 免疫力 緋聞

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