「華燈初上」7美登「封」排檔期就花3個月

「華燈初上」七美郭雪芙（前左起）、謝欣穎、林心如、楊謹華、劉品言、謝瓊煖（後右起）、江宜蓉排除萬難合體拍攝雜誌封面。（圖：VOGUE提供）

時尚 雜誌「VOGUE」日前曝光最新一期封面照，召集「華燈初上」中酒店「光」的七位小姐林心如 、楊謹華、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖和江宜蓉，七美一字排開氣勢驚人，但美照背後其實相當不容易，因七人都是一線女星、行程滿檔，拍攝這個封面檔期，就喬了近三個月，林心如形容是「勞師動眾」的一次拍攝。

林心如戲裡戲外都有如「媽媽桑」，她形容：「這次的拍攝也是好不容易啊，從年前喬到年後。」七美再度聚首，拍攝現場也很歡樂。

七美在2月初、剛過完農曆春節時就曾相聚，這次拍攝是再度聚首。而「華」劇背景是1988年，劇中造型復古且華麗，這次拍攝七美則身穿現代時尚性感華服，被形容是「穿越」到2022年的「光之女團」。

美照出爐後，最讓人驚豔的莫過於謝欣穎及謝瓊煖，謝欣穎上半身鏤空、類似繃帶裝的造型，被認為是最火辣的一位。

而謝瓊煖過去戲劇中都是「國民媽媽」的形象，這次她主動表示西裝外套中，可以不穿襯衫，胸前開深V露出深藏已久的事業線，讓人眼睛一亮；經紀人坦言，她一開始拍時有點手足無措，後來告訴自己是在「演一個模特兒」，發揮演員專業，順利完成拍攝。