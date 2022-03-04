林心如領軍「華燈」7美合體登封面 她最火辣

「華燈初上」7美郭雪芙(前左起)、謝欣穎、林心如、楊謹華、劉品言、謝瓊煖(後右起)、江宜蓉排除萬難合體拍攝雜誌封面。(圖：VOGUE提供)

時尚 雜誌「VOGUE」日前曝光最新一期封面照，召集「華燈初上」中酒店「光」的7位小姐林心如 、楊謹華、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖和江宜蓉，7美一字排開氣勢驚人，但美照背後其實相當不容易，因7人都是一線女星、行程滿檔，拍攝這個封面檔期就喬了近3個月，林心如形容是「勞師動眾」的一次拍攝。

林心如領軍「華燈初上」女演員們拍攝雜誌封面。(圖：VOGUE提供)

楊謹華演出「華燈初上」戲劇路更上一層樓。(圖：VOGUE提供)

林心如戲裡戲外都有如「媽媽桑」，她形容：「這次的拍攝也是好不容易啊，從年前喬到年後。」7美再度聚首，拍攝現場也很歡樂。7美在2月初、剛過完農曆春節時就曾相聚，這次拍攝是再度聚首。而「華」劇背景是1988年，劇中造型復古且華麗，這次拍攝7美則身穿現代時尚性感華服，被形容是「穿越」到2022年的「光之女團」。

美照出爐後，最讓人驚豔的莫過於謝欣穎及謝瓊煖，謝欣穎上半身簍空、類似繃帶裝的造型，被認為是最火辣的一位。謝瓊煖過去在戲劇中都是「國民媽媽」的形象，這是她首度拍攝雜誌封面，興奮喊：「人生成就之一解鎖！」她主動表示西裝外套中可以不穿襯衫，胸前開深V露出深藏已久的事業線，讓人眼睛一亮；經紀人坦言她一開始拍攝時尚雜誌時有點手足無措，後來告訴自己是在「演一個模特兒」，發揮演員專業，順利完成拍攝。

謝欣穎被認為最火辣。(圖：VOGUE提供)