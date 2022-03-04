婚姻保鮮 小S：多看另一半的好

小S為新專輯視覺拿著老公面具，也不忘談與老公的婚姻保鮮之道。(圖：犬象提供)

女星小S 釋出新專輯中的5首新歌給大家搶先聽，由於剛好遇上Selina大方認愛新歡及澎恰恰離婚等娛樂圈大事，小S大談與老公許雅鈞的婚姻保鮮之道，她不諱言：「偶爾會看老公不順眼」，卻又提醒世間情侶、夫妻「多看對方的好」。

小S以過來人的心情分享婚姻，「夫妻之間總會經歷熱戀時常膩在一起、纏綿，中間生了小孩，老公也會更重視你，但後來小孩漸漸長大，老公就會開始放飛，我也常想『難道我這輩子就這樣過了嗎？』，當然我也偶爾會看老公不順眼，可如果一直這樣想，婚姻就會走入死胡同，後來我就常常做一些使喚他的小舉動，譬如叫他幫我倒水等，讓他覺得我很需要他。」

她更建議大家多看另一半的好，「我很討厭吵架，也很容易詞窮，所以會盡量避免吵架，除非妳老公真的會揍你，或是賭博賭到傾家蕩產、甚至以言語羞辱妳，這樣妳就趕快離婚，不然我覺得就要互看對方的好。」

新專輯籌備妻年才推出，是否乘勝追擊舉辦演唱會？有粉絲邀她發片後相約小巨蛋見，她大笑：「是約台北小巨蛋門口嗎？」何不考慮脫口秀？她也直接否決：「若是講笑話沒人笑，不就是拿刀捅自己。」