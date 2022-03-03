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求子7年曾生吞青蛙 張秀卿宣告停經：別再傳生孩秘方

噓！星聞 綜合報導
張秀卿。(圖:三立電視提供)
張秀卿。(圖:三立電視提供)

台灣資深歌手張秀卿和老公王國贊結婚7年多，過去不惜停工求子，但體質因做試管嬰兒起變化，身材如吹氣球般越來越大，後來靠著飲食、運動與漢方調理，一口氣漸重23公斤。如今51歲的她日前卻在前錄民視《姊妹靚起來》時宣告：「張秀卿停經啦！不要再給生子祕方了！」

張秀卿2014年再婚，婚後積極求子，除了常嘗試各種不同偏方，甚至連「生吃青蛙」、「老鼠湯」的偏方也試過。此外，她也尋求西醫做試管療程，挨了上百隻針劑打排卵針，為此常從台南開車到台中做試管，求子之路相當艱辛，因此也有不少網友常私訊分享求子秘方，透露光是網友的私訊就看不完。如今她轉念，抱持著順其自然的心態、不強求，更在節目中坦承自己已停經。

張秀卿近來上民視節目「老化太可怕了！那些現象找上我！」，表示當年年輕時拼命賺錢也很敢玩，有時一天可以趕9場活動，從一到早動土儀式到晚上廟會，常常工作結束已經12點多，接著還會邀朋友去唱卡拉ok到天亮，補眠2、3個小時後再繼續工作，不過她也坦言過了40歲之後就發現青春像溜滑梯，體力一年不如一年。此外，她也自爆收到上萬封網友私訊傳授生子秘方，還現場委託主持人公告「張秀卿停經啦」，請大家不用再傳生子秘方給她了。

張秀卿2014年再婚，婚後積極求子，除了常嘗試各種不同偏方，甚至連「生吃青蛙」的偏方也試過。此外，她也尋求西醫做試管療程，肚皮挨了上百隻針劑打排卵針，為此常從台南開車到台中做試管，求子之路相當艱辛。

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