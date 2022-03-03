我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報：俄只認498戰死 攻陷赫爾松成焦土陷阱？

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

小S自認討人厭 勸夫妻相處多看對方好處「被揍再離」

記者許晉榮／即時報導
小S為新專輯視覺拿著老公面具。(圖:犬象提供)
小S為新專輯視覺拿著老公面具。(圖:犬象提供)

台灣女星小S(elephant DEE)3日為新專輯「elephant DEE的 demo Oops」舉行別出心裁的線上記者會「歐普斯博物館」，更搶先釋出5首新歌給大家搶先聽，由於今剛好遇上Selina大方認愛新歡及澎恰恰離婚的娛樂圈大事，小S不忘獻上祝福，談及與老公許雅鈞的婚姻保鮮之道，她也不諱言：「偶爾會看老公不順眼」，卻又不忘提醒世間情侶、夫妻「多看對方的好」。

小S以過來人的心情分享，「夫妻之間總會經歷熱戀時常膩在一起、纏綿，中間生了小孩，老公也會更重視你，但後來小孩漸漸長大，老公就會開始放飛，我也常想『難道我這輩子就這樣過了嗎』？當然我也偶爾會看老公不順眼， 可如果這樣一直想，婚姻就會走入死胡同，後來我就會常常有一些使喚他的小舉動，譬如叫他幫我倒水等；讓他覺得我很需要他，我也突然覺得其實我老公還是很好啊。」

她也建議大家多看另一伴的好，「我很討厭吵架，也很容易詞窮，所以我會盡量避免吵架，除非妳老公真的會揍你，或是賭博賭到傾家盪產、甚至用言語羞辱妳，這樣妳就趕快離婚，不然我覺得就是要互看對方的好，畢竟我也有討人厭的地方！」

新專輯籌備了7年才推出，會不會趁機舉辦演唱會？她語帶保留表示可能會先以中小場為主，還有粉絲邀她發片後相約小巨蛋見，她立刻大笑：「是約台北小巨蛋門口嗎？我不知道我可不可以做到攻蛋，然後連唱2小時，但起碼先挑戰中小型的場館吧。」何不考慮脫口秀演出？她也直接否決：「若是講笑話沒人笑，不就是拿刀捅自己。」

小S(elephant DEE)在新專輯「elephant DEE的 demo ...
小S(elephant DEE)在新專輯「elephant DEE的 demo Oops」，造型前衛。(圖:犬象提供)

小S 博物館

上一則

Selina：我的春天來了 甜勾男友回飯店 認了新歡

延伸閱讀

趙麗穎離婚後更紅 官媒挺轉型新戲、還告贏侵權

趙麗穎離婚後更紅 官媒挺轉型新戲、還告贏侵權
澎恰恰傳離婚2年 豪宅給前妻也抵押借錢

澎恰恰傳離婚2年 豪宅給前妻也抵押借錢
梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」
又沒約小S 陶子出遊同框賈靜雯、陳意涵 網友笑翻

又沒約小S 陶子出遊同框賈靜雯、陳意涵 網友笑翻

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14
孫儷、鄧超結婚近12年。取材自微博

鄧超交纏女星大腿 親密畫面外流 網友全看傻

2022-02-25 21:35
王祖賢今年已經55歲。(取材自Instagram)

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」

2022-02-26 23:22
金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事。（取材自微博 ）

變性主持人反俄戰、指央視挺烏 遭官方開鍘

2022-03-02 02:29
沈月(右)和郎朗合影，立刻變身小迷妹。(取材自微博)

邱淑貞女兒沈月追星郎朗夫婦 合照吉娜…網讚：一樣美

2022-02-25 08:07

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭
開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城