小S自認討人厭 勸夫妻相處多看對方好處「被揍再離」

小S為新專輯視覺拿著老公面具。(圖:犬象提供)

台灣女星小S (elephant DEE)3日為新專輯「elephant DEE的 demo Oops」舉行別出心裁的線上記者會「歐普斯博物館 」，更搶先釋出5首新歌給大家搶先聽，由於今剛好遇上Selina大方認愛新歡及澎恰恰離婚的娛樂圈大事，小S不忘獻上祝福，談及與老公許雅鈞的婚姻保鮮之道，她也不諱言：「偶爾會看老公不順眼」，卻又不忘提醒世間情侶、夫妻「多看對方的好」。

小S以過來人的心情分享，「夫妻之間總會經歷熱戀時常膩在一起、纏綿，中間生了小孩，老公也會更重視你，但後來小孩漸漸長大，老公就會開始放飛，我也常想『難道我這輩子就這樣過了嗎』？當然我也偶爾會看老公不順眼， 可如果這樣一直想，婚姻就會走入死胡同，後來我就會常常有一些使喚他的小舉動，譬如叫他幫我倒水等；讓他覺得我很需要他，我也突然覺得其實我老公還是很好啊。」

她也建議大家多看另一伴的好，「我很討厭吵架，也很容易詞窮，所以我會盡量避免吵架，除非妳老公真的會揍你，或是賭博賭到傾家盪產、甚至用言語羞辱妳，這樣妳就趕快離婚，不然我覺得就是要互看對方的好，畢竟我也有討人厭的地方！」

新專輯籌備了7年才推出，會不會趁機舉辦演唱會？她語帶保留表示可能會先以中小場為主，還有粉絲邀她發片後相約小巨蛋見，她立刻大笑：「是約台北小巨蛋門口嗎？我不知道我可不可以做到攻蛋，然後連唱2小時，但起碼先挑戰中小型的場館吧。」何不考慮脫口秀演出？她也直接否決：「若是講笑話沒人笑，不就是拿刀捅自己。」