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Selina：我的春天來了 甜勾男友回飯店 認了新歡

娛樂新聞組／綜合報導
Selina認了戀愛中。（取材自Instagram）
Selina認了戀愛中。（取材自Instagram）

台灣女星Selina任家萱在2016與前夫張承中離婚後，去年曾透露有小七歲的追求者，中國狗仔3日曝光她和一名男子手挽著手進出飯店，兩人互動親暱；而Selina也發文大方認了。

Selina（左）戀情疑曝光，和男生多次挽手出入酒店，蹦蹦跳跳好少女。（視頻截圖...
Selina（左）戀情疑曝光，和男生多次挽手出入酒店，蹦蹦跳跳好少女。（視頻截圖）

Ella也在Selina認愛發文下方寫道「這麼大方認愛，那我就大方祝福囉，春天來了，好幸福啊」。Selina另得到好友們的一致好評，大家都誇他個性很可愛，對其評價頗高。

Selina以粉色背景，寫道「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜；春暖花開，我的春天也來了」，還附上沐浴在愛心中的標籤符號，認了穩定交往中，粉絲也瞬間湧入道喜。對於小鮮肉的身分，經紀人僅表示：「因為對方是圈外人，Selina希望能保護他，其他的就不多透露了」。

Selina認了戀愛中。（取材自Instagram）
Selina認了戀愛中。（取材自Instagram）

40歲的Selina被中國狗仔「YOUKU娛樂圈趙大明白」拍到，在上海和一名戴眼鏡的男子同進同出，對方陪著她到超市購物，貼心地幫忙提著大包小包的東西，之後Selina右手勾著對方手臂，兩人一同回到飯店，而這位男士也非常貼心，一只手幫Selina背著包包，一只手為她提著保溫杯，可謂面面俱到。

隔天Selina暫時離開上海，幾天後返滬，男子再度現身上演溫馨接送。期間她到醫院做核酸檢測，離開時腳步輕快蹦蹦跳跳，還停下來回頭看男子有沒有跟上，之後一起搭車離開，在路邊等待時她開心地舞動，時不時靠在男方身邊，互動有如熱戀中的男女朋友。

去年Selina接受採訪，透露稱自己確實有曖昧的對象，對方覺得自己還不錯，但是她覺得有點難度，因為對方比自己小七歲。

Selina（左）和前夫張承中。（取材自臉書）
Selina（左）和前夫張承中。（取材自臉書）

Selina一直都非常渴望愛情，表示自己有勇氣離婚，為什麼沒有勇氣相信愛情呢。

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