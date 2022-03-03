我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

澎恰恰傳離婚2年 豪宅給前妻也抵押借錢

娛樂新聞組／綜合報導
澎恰恰傳出兩年前已簽下離婚協議書。（取材自臉書）
澎恰恰傳出兩年前已簽下離婚協議書。（取材自臉書）

台灣藝人澎恰恰欠債事件爆發之後一直避談家人，尤其是結縭多年的妻子，好友林秉文透露，兩人確實簽下離婚協議書，大安路的房子歸老婆，「他老婆還是把房子拿出來貸款幫忙，不過房子早就已貸滿，沒有多大用處。」林秉文說，何時簽字的他並不清楚，不過以當初澎哥和太太分居時間點推斷應也是快兩年了。

林秉文透露澎恰恰其實自從經歷性愛光碟事件後，對感情、妻兒都感自卑。現在澎恰恰夫妻分居的原因，一部分就是兩人已簽字離婚，林秉文表示，澎恰恰台北大安區的房子是留給前妻，但也被拿去抵押借錢，林秉文直言，老婆也幫他還債了。

林秉文說，哪有一個妻子能夠忍受老公弄成這種狀況，所以他們已經簽字，那個房子其實也沒多大功能，「我看他現在真的很辛苦，走路經常一拐一拐，還能撐多久我也不知道。」

其實澎恰恰事件爆發時，就有傳出，為了避免黑道傷及家人，所以兩人已經離婚，但澎恰恰面對問題時絕口不提，這次終於證實，後來他被狗仔拍到兩地分居，不過是否多年夫妻情分難以割捨，到底為了家人安全暫時不得不為，還是真的情滅而走？可能要問澎恰恰本人。

貸款

上一則

潘長江直播賣茅台…貴5倍還誇優惠 老戲骨同流合汙

下一則

德雲社男演員被前妻怒揭「家暴出軌慣犯」 連岳母都打

延伸閱讀

梅琳達：得知蓋茲外遇 哭了很多天 曾試圖寬恕但…

梅琳達：得知蓋茲外遇 哭了很多天 曾試圖寬恕但…
梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」
伊能靜曬北京豪宅 家具挨批破舊 親揭「全是骨董」

伊能靜曬北京豪宅 家具挨批破舊 親揭「全是骨董」
宣布離婚一個多月 水行俠傳與妻復合

宣布離婚一個多月 水行俠傳與妻復合

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14
孫儷、鄧超結婚近12年。取材自微博

鄧超交纏女星大腿 親密畫面外流 網友全看傻

2022-02-25 21:35
王祖賢今年已經55歲。(取材自Instagram)

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」

2022-02-26 23:22
金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事。（取材自微博 ）

變性主持人反俄戰、指央視挺烏 遭官方開鍘

2022-03-02 02:29
沈月(右)和郎朗合影，立刻變身小迷妹。(取材自微博)

邱淑貞女兒沈月追星郎朗夫婦 合照吉娜…網讚：一樣美

2022-02-25 08:07

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭