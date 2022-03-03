澎恰恰傳離婚2年 豪宅給前妻也抵押借錢

澎恰恰傳出兩年前已簽下離婚協議書。（取材自臉書）

台灣藝人澎恰恰欠債事件爆發之後一直避談家人，尤其是結縭多年的妻子，好友林秉文透露，兩人確實簽下離婚協議書，大安路的房子歸老婆，「他老婆還是把房子拿出來貸款 幫忙，不過房子早就已貸滿，沒有多大用處。」林秉文說，何時簽字的他並不清楚，不過以當初澎哥和太太分居時間點推斷應也是快兩年了。

林秉文透露澎恰恰其實自從經歷性愛光碟事件後，對感情、妻兒都感自卑。現在澎恰恰夫妻分居的原因，一部分就是兩人已簽字離婚，林秉文表示，澎恰恰台北大安區的房子是留給前妻，但也被拿去抵押借錢，林秉文直言，老婆也幫他還債了。

林秉文說，哪有一個妻子能夠忍受老公弄成這種狀況，所以他們已經簽字，那個房子其實也沒多大功能，「我看他現在真的很辛苦，走路經常一拐一拐，還能撐多久我也不知道。」

其實澎恰恰事件爆發時，就有傳出，為了避免黑道傷及家人，所以兩人已經離婚，但澎恰恰面對問題時絕口不提，這次終於證實，後來他被狗仔拍到兩地分居，不過是否多年夫妻情分難以割捨，到底為了家人安全暫時不得不為，還是真的情滅而走？可能要問澎恰恰本人。