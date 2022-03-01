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明金成告別式… 屈中恆致追思詞痛哭

記者杜沛學／綜合報導
明金成遺孀Patty(中)堅強出席告別式。（記者李政龍／攝影）
明金成遺孀Patty(中)堅強出席告別式。（記者李政龍／攝影）

52歲台灣導演明金成上個月8日因心肌梗塞驟逝，留下當時僅出生20天的一對龍鳳胎，與還在坐月子的妻子明林沛締（Patty），3月1日舉辦告別式，相識36年的屈中恆致追思詞痛哭，遺孀Patty強忍悲傷出席，並在最後向媒體致意表達：「謝謝大家。」

公祭一開始就放上明金成騎重機的照片，他生前在工作場合都是開心果，影片中有許多拍戲時的幕後花絮，因他的搞笑而不那麼悲傷；隨後屈中恆致追思詞，其中提到，明金成走後世界都亂了，「亂到我們大家都不知道怎麼面對你的離開。」形容明金成的笑聲：「那是個很特別的爽朗笑聲」時，屈中恆忍不住痛哭。

屈中恆也感嘆：「你最後這聲卡喊的實在太突然，讓我們每個人都措手不及，都也只能接受這麼戲劇性的轉折。」

明金成遺孀Patty身形看起來消瘦，六月受訪時透露，Patty只是較快回到備孕前的身材，她為了懷孕及生下龍鳳胎，體重暴增22公斤，相當辛苦。六月表示：「我覺得當媽媽都很堅強，雖然說很難過，但為了小孩她很努力，堅強的過每一天。」

六月全程幫忙明金成後事，追思影片也是由她製作，她很遺憾自己不愛拍照，因此與明金成沒有很多合照，她一直以來也不擅長告別，就當明金成移民到國外，「我們未來會在某個地方相見。」

明金成告別式，親友答禮，遺孀Patty（右三）神情哀戚。（記者杜沛學／攝影）
明金成告別式，親友答禮，遺孀Patty（右三）神情哀戚。（記者杜沛學／攝影）

導演 移民

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