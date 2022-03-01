曾和翻版大S交往 小鐘因為這個原因被甩了

小鐘曾和翻版大S交往，最後卻莫名其妙被甩。（圖：衛視提供）

衛視「一袋女王」日前邀請Junior、小鐘、夏宇童及玉兔上節目，分享自己被分手的有多麼莫名其妙。小鐘為了獲得女生芳心，不只拒絕晚上11點以後的邀約，還學高爾夫陪她爸打球，連當桿弟也OK，兩人熱戀到同居階段，沒想到最後被分手的理由竟是小鐘偷吃肉有「葷味」，讓吃素的她受不了。

小鐘七年前在唱歌場合認識一個女生，對方外型有如大S 般充滿仙氣，讓他驚為天人，而且不只是學歷高、職位高、顏值高的三高 人士，又愛聽小鐘擅長的冷笑話，當天晚上兩人聊得好不開心。由於對方是個乖乖女生，為了獲取芳心，小鐘那陣子只要超過11點以後的邀約通通拒絕。因為對方家世很好，為了獲得對方爸爸認可，小鐘特別投其所好學打她爸爸最愛的高爾夫球，除了陪她爸爸打球，有時甚至充當桿弟，慢慢獲得她爸爸的認同，後來兩人持續交往，甚至開始同居，小鐘說：「那段時間人生中真的非常開心」。

後來有次小鐘去南韓 出外景，回到家發現對方原本放的東西全部都搬空，小鐘趕緊打電話給對方，但對方一直不接，後來在桌上發現對方寫給他的信，原來那個女生吃素，交往期間小鐘選擇配合她，但小鐘其實愛吃肉，只能趁她不在的場合偷偷吃肉，沒想到對方覺得小鐘身上有吃肉的「葷味」，所以要分手，而且連電話都換掉，徹底人間蒸發，小鐘交往一年多的戀情也隨之告終。