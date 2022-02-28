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又沒約小S 陶子出遊同框賈靜雯、陳意涵 網友笑翻

娛樂新聞組／綜合報導
陶晶瑩(中)、賈靜雯(右)、陳意涵相約出遊。（取材自臉書）
陶晶瑩(中)、賈靜雯(右)、陳意涵相約出遊。（取材自臉書）

台灣女星小S之前在IG與賈靜雯連線直播時，就大吐槽陶晶瑩（陶子）出去玩都不約她，直批她很假，隨後還在上廁所的陶晶瑩就上線澄清，而日前陶晶瑩在IG分享了與修杰楷、賈靜雯一家，還有陳意涵、張孝全等人出遊的照片，又沒有約小S，讓網友都笑翻，不過卻有認真的網友則批陶晶瑩太刻意，而她也親回應曝真相。

陶晶瑩曬出與賈靜雯、修杰楷、陳意涵、張孝全等出遊溜小孩的照片，還TAG了小S，網友看了照片都紛紛笑稱「又沒約小S了」、「就是沒有小S家」、「是不是少了一位國際巨星？」、「小S要生氣氣」，而當天有錄影的工作的小S也來留言：「我好累喔！你們玩得開心，我明天也有姐妹局喔！沒約陶晶瑩姐和靜雯，我也有我的生活圈ok」，陶晶瑩也回應：「你最可愛了……愛你！好好休息！」

不過有認真的網友就留言「刻意到一個不行！！無法想像如此不成熟行為是我一直以來崇拜的陶晶瑩姐發文……，退追蹤了，bye」，陶晶瑩也親回覆：「我也剛好解釋一下，這麼大一局怎麼可能臨時約？是早就約好，後來才知道S要工作，謝謝」。

此外，小S日前在節目中首次坦言，大S離婚後放飛自我，所以狀態越來越好，也越來越開心。

小S曾經吐槽陶晶瑩出去玩都不約她。（取材自Instagram）
小S曾經吐槽陶晶瑩出去玩都不約她。（取材自Instagram）

近日，小S在節目上談及了姊姊離婚後的狀態，表示大S被很多人誇獎狀態越來越好，自己都有點嫉妒，且對方離婚後整個人就是放飛自我，所以狀態越來越好，也越來越開心。談到很多女人離婚後都越來越好，似乎是顧及汪小菲的顏面，小S有點語塞、欲言又止，隨後表示大S在婚姻裡過得並不開心、快樂。

小S 大S 汪小菲

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