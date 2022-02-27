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再度叱吒KKBOX風雲榜 韋禮安預告個唱「有個蛋」

記者王郁惠、黃保慧／綜合報導
韋禮安二度奪下風雲歌手獎。（記者沈昱嘉／攝影）
韋禮安二度奪下風雲歌手獎。（記者沈昱嘉／攝影）

第17屆KKBOX音樂風雲榜日前於台北流行音樂中心登場，卡司創歷屆最多，由24組藝人接力飆唱，以潮流新聲、電音和嘻哈三大主題打造音樂饗宴；八三夭去年擔任壓軸演出，今年則是開場嘉賓，坦言「壓力比較沒有那麼大」，特別帶來新專輯「顛倒世界」曲目，也透露演出是今年將啟動全新大型個唱的「前戲」。

二度奪年度風雲歌手的韋禮安特別獻唱電影「月老」主題曲「如果可以」、「因為是你」等歌，而他才推出首張英文創作專輯，近期已在籌備全新國語專輯，也預告暑假有望舉辦大型個唱，場地暗示「有個蛋」，媒體猛虧「蛋」通常有兩顆，他話鋒一轉突爆料爸爸因頻尿，過年有特別提醒他要注意「攝護腺」、擔心家族遺傳，他已健康檢查、一切良好，正所謂「少年放尿放過溪，老年放尿滴到鞋」，韋禮安開玩笑說：「要看哪個溪，濁水溪應該可以。」

壓軸演出的動力火車一連獻唱「外套」、「走建國路回家但路上少ㄌ泥」及「我很好騙」串起的「鐵漢失戀金曲」，顏志琳開襟露深V、秀出胸肌，他笑說：「有聽中醫師的話，真的不敢頹廢了！」這次挑戰網路神曲「走建國路回家但路上少ㄌ泥」，表示在練團時光背詞，吃了不少苦頭。

艾薇今年拿下最強新人獎。（記者沈昱嘉／攝影）
艾薇今年拿下最強新人獎。（記者沈昱嘉／攝影）

奪得最強新人的艾薇近期在「全明星運動會」第三季有亮眼表現，受訪時雙腿瘀青藏不住，她坦言一周訓練四天、壓力超大，尤其看到網友評論而陷低潮，直到KKBOX彩排才好轉，「我真的一唱歌就很舒服」。

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