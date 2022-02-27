首度攻上高雄巨蛋 梁靜茹被吳宗憲嚇壞

梁靜茹（右）誇獎吳宗憲的造型配合自己，充滿巧思。（圖：寬魚國際、圓頂文化提供）

情歌天后梁靜茹 前年底展開「202020當我們談論愛情」世界巡演，睽違426天於日前移師高雄巨蛋，她斥資更動兩套全新戰袍，並邀請吳宗憲助陣，向來語出驚人的吳宗憲驚爆：「我第一眼看到妳，就決定我將來要找這樣的女孩，作為我孩子的媽。」讓她慌張不已，一度喊卡。

出道22年首度攻上高雄巨蛋，梁靜茹以「微光」揭開演唱會序幕，在四面台上緩緩升降搭配炫彩奪目的燈光，如同歌詞所言「滿天星光」，好不美麗。在演唱「類情人」前，她有感而發表示應該有資格和大家聊聊愛情，「畢竟我也是經歷過一些小挫折、小歷練。在愛情中，最心酸就是想得得不到，想求求不到。」

疫情 來襲使得她的巡演面臨重重考驗，習慣吃奶油潤嗓的她透露自過完年後開始練團，至今吃掉一整桶的奶油，相當驚人。

她和嘉賓吳宗憲合唱經典金曲「屋頂」，途中吳宗憲即興模仿周杰倫 的唱腔，全場笑歪之餘跟著唱和。唱畢吳宗憲脫口「梁靜茹是我最喜歡的歌手」，問她有沒有想像過當他小孩的媽，梁靜茹笑回不敢，吳宗憲自言自語：「我們互有好感，因為都是歌手不方便透露婚姻狀態，接著產下一子，那個孩子叫做鹿希派。」

梁靜茹急忙阻止憲哥胡言亂語，吳宗憲直喊「能不能讓我自己想像」，話鋒一轉聊起鹿希派前陣子的社會事件，「你做這件事有在乎爸爸的感受嗎？鹿希派回說我有『在呼』。」把兒子鹿希派當哏大開玩笑。