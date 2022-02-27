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坦言「背叛了家裡」 羅大佑曾窩大體解剖室練唱

記者李姿瑩／綜合報導
羅大佑至今創作不輟。（圖：公視提供）
羅大佑至今創作不輟。（圖：公視提供）

台灣音樂教父羅大佑日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的「36題愛上你」，沒想到被稱為「神一般存在的」的他，爆出念書時「喜歡在大體解剖室裡面練吉他」，而且還親口證實這個傳言不假。

羅大佑六歲學鋼琴、九歲學吉他，「江湖傳言」說他「念書時喜歡在大體解剖室裡面練吉他」，羅大佑解釋，大學時念中國醫藥學院，解剖間離其他教室相隔一個籃球場距離，「那邊比較少人去，而且回聲很好，然後沒有人會知道我在唱歌」，因此選了這特殊的地方練唱。

父母親是醫護人員，哥哥姊姊分別是醫師、藥劑師，出身醫師世家的羅大佑最後卻「棄醫從樂」，他說：「我背叛了家裡嘛，跑來做音樂。」也坦言「從頭到尾大概十年，他們才能真的接受」。從投身電影「閃亮的日子」音樂創作，一路到1987年赴香港發展，羅大佑正式跟父母親說「我謝謝大家的栽培、家裡的栽培，我真的要做音樂了，請你們兩位可以（接受）」，他說「我覺得要做音樂就要勇往直前」。

羅大佑認為「藝人在台上一定要清」，也說「舞台不管多絢爛、多美麗誘人，台上那個人要保持一個最原始、飢餓狀態，然後氣場要真的能夠通」。

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