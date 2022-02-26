俄烏女星遭嗆：回祖國打仗 男星力挺：世界不缺你的恨

安妮(左)曾和曹晏豪(右二)合作「詭祭」，因而有好交情。取材自臉書

俄烏開戰引起世界關注，從俄羅斯 抵台發展的女星安妮雖未發聲，臉書卻慘遭酸民灌爆嗆聲：「你們這些俄羅斯人真討厭，侵略善良的烏克蘭 人。」無端捲入世界戰火，有好交情的男星曹晏豪特地發文力挺，喊話：「這個世界不缺你的恨，我們需要相愛往前。」

曹晏豪曾和安妮合作電影「詭祭」，他形容：「Annie是我妹妹，是源於異地但同心的家人。她是俄羅斯人也是一半烏克蘭。她被欺負時，我希望告訴你不要讓仇恨繼續。因爲這件事一點都不出於她，她很善良也努力在台灣生活。請不要讓你的言論成爲下個侵犯她人的行動。」並反嗆酸民：「當一個政權攻擊另一政權時，我們的不平會展現出來。但當你的不滿是在攻擊另一個個體時。想問：你有什麼不同？」

據悉，安妮出生於俄羅斯海參崴，父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人。2014年留學台灣就讀中國文化大學戲劇系研究所，2017年甚至在台灣考取丙級中餐廚師執照。對於有酸民嗆：「妳怎不回祖國打仗？」等言論，也有網友跳出來幫她發聲：「戰爭又不是安妮發動的...」、「要怪也是怪普亭 ，怎麼會是怪百姓，我相信安妮也不希望戰爭的。」