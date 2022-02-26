被爆飆罵童星 明道迎42歲生日「私下寵兒畫面」曝光

明道過生日，兒子送上驚喜祝福。(圖：恆星影視提供)

台灣男星明道過去拍攝過多部偶像劇，使得男神形象深植人心，但近年他將演藝重心轉往中國，不僅拍戲也開啟副業，不過日前他卻突然被爆料，在片場因為童星果果多次無法進入拍攝狀況，讓他當場飆罵髒話後掉頭走人，而童星的媽媽也針對此事道歉，目前明道也未有更新的回應。今日他過生日私下寵兒的畫面也曝光。

明道過42歲生日，他老婆日前籌備拍攝家庭照，拍攝過程驚喜替他慶生。明道說，其實夫妻倆本就有討論農曆年回台後要補拍家庭照，兩人有共識的希望一切從簡，但與2歲兒一起拍，則是相當有趣與新鮮。他形容以往拍偶像劇拍過那麼多求婚、結婚與拍攝婚紗情節，自己現在總算是可以親身完成了這個小小願望，所以更是自然流露。

明道過生日，兒子送上驚喜祝福。(圖：恆星影視提供)

明道從老婆手中接到這驚喜蛋糕，他坦言有嚇一跳，「原本以為只是單純拍攝，紀念小孩2歲時刻，沒想到現場拍攝人員突然唱起了生日快樂歌，我太太就親自送上蛋糕，兒子也在旁手舞足蹈，非常可愛」。他笑喊：「小孩又是玩氣球、又是玩從家中帶出來的車車，看起來比我們還開心。」他還當起俏皮老爸，與兒子一起嘟起小嘴作勢親吻，展現他慈父的一面。

明道坦言唯一可惜父母沒有來，母親在台中，父親在台北，所以他一有時間就兩邊跑。談到42歲生日願望，孝子出名的明道將願望都許給家人希望父母身體健康，原來他父親中風 、母親身體也不好，所以近期在台灣，可說是全心全意地照料雙親，盼疫情 能趕緊結束，能兼顧家庭和工作。