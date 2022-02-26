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瑞莎奶奶哭烏克蘭現況：都是飛彈

記者杜沛學／綜合報導
瑞莎從烏克蘭嫁到台灣，仍心繫家鄉。（本報資料照片）
瑞莎從烏克蘭嫁到台灣，仍心繫家鄉。（本報資料照片）

俄烏開戰引起世界關注，來自烏克蘭的瑞莎眼看故鄉遭到戰火攻擊，心急如焚，第一時間聯絡不上當地的奶奶、叔叔一家人，25日她透露已和奶奶聯繫上，但當地情況讓她聽了更擔心。

瑞莎說：「奶奶24日晚上自己打來了，然後一直哭，從沒聽過她哭，這是第一次聽到了，她一直問為什麼？為什麼要這樣？問我們該怎麼辦，我們完全不知道該怎麼幫他們。」她表示奶奶目前都在家裡，不敢出門買菜，很擔心過幾天就沒食物了，「剛剛奶奶說，接下來可能沒辦法聯絡了，因為今天都是飛彈，在房子裡跟地面上太危險，請大家都要去地面下的防空洞。」

瑞莎在情人節產下第二個女兒，做了10天月子就出關，每天緊盯新聞，「一直不敢相信這麼善良的烏克蘭人會遇到這種事。」她已經六年沒有回烏克蘭，「原本想要等疫情好轉一點時，帶Nika跟Mila（女兒們）回去，因為她們還沒看過奶奶，也讓她們看看烏克蘭，還想要帶韻律體操的孩子們跟自己以前的教練見面。」

瑞莎赴台工作後，一直很想拿到中華民國身分證，即使已放棄烏克蘭國籍，但礙於烏克蘭並不承認中華民國是國家，手續難辦，拖了很多年，終於在2019年1月23日取得中華民國身分證。原本開心分享迎接新生命及復工，沒想到遇上家鄉遭襲。

烏克蘭 中華民國 疫情

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