白色花海中 親友淚送巴戈提早畢業

余天(右起)率朱延平、曾國城等藝人致意。（圖：台灣優質生命協會提供）

台灣資深藝人巴戈告別式25日在台北市立第一殯儀館舉行，家屬挑選多張巴戈開懷燦笑的照片，與白色花海共同營造出溫馨氛圍。場內追思影片中，不時傳來巴戈的笑聲，每位賓客皆獲贈巴戈生前最愛的白花油，不過只要一想起巴戈「提早畢業」，親友們還是不捨落淚。

巴戈的大兒子巴笙代表家屬致詞，坦言至今還覺得很不真實。這幾天眾多好友到靈堂相送，讓兒孫們知道巴戈除了是盡責又開明的父親，更是位溫暖又多才多藝的實踐家。去年巴戈確診胰臟癌末期，兒女們全都趕回台灣陪伴巴戈，「爸爸好幾次感嘆，真的沒有什麼比一家人在一起吃飯更開心的事了。」

余天原本要帶李亞萍一起來，但余苑綺因病回診，李亞萍必須陪著女兒做檢查。余天難過巴戈離開得太早，邊哭邊說：「我真的很不喜歡出席這種場合，因為只要一看到，就知道都是一些老朋友。」他疾呼老友們一定要按時健檢，千萬不要拖到最後。

曾國城擔任告別式總幹事，他感嘆表示一切仍不真實，「感覺很恍惚，像在拍場告別式的戲，巴大哥真的走太早，走太快了。」謝祖武本來心情已平靜一些，但到場還是很難過。「鑽石歌王」林沖腿腳不便，依舊堅持出席，88歲的他難忘當年上「雙星報喜」的情景，直呼看見巴戈過世的新聞時嚇一大跳。