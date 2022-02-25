小S等7年出唱片刁難攝影師 專輯封面竟是「白眼照」

elephant DEE新專輯封面秀「吃鱉照」。(圖:犬象提供)

台灣女星小S （徐熙娣）時隔7年回歸elephant DEE歌手身分，推出新專輯「elephant DEE的demo Oops!」，不僅包辦11首詞曲創作，更親自擔任專輯藝術總監，今天搶先曝光新專輯視覺，竟是一張「吃鱉照」，且攝影 師花費比平常更長的時間捕捉她的白眼，elephant DEE笑說：「我想攝影師人生目前應該沒有遇過這樣的需求吧！真的辛苦他了！」

專輯視覺照乍看光影柔美、姿勢飄逸，宛如文藝女神，近看卻是眼睛沒張開的突槌照，其實 這也是出自elephant DEE的精心策劃，顛覆所謂「美」的標準。拍攝時，攝影師為了要捕捉到白眼的瞬間，試遍各種角度與燈光，快門速度更必須在精準之餘還得恰到好處，比拍一般正常的照片還困難。elephant DEE不厭其煩的猛翻白眼，笑說「翻到眼皮都酸了」。

新專輯「elephant DEE的demo Oops!」不僅邀來金曲製作人陳建騏共同擔任專輯製作人，11首歌曲皆來自elephant DEE的生活靈感，音樂風格如她不受拘束的個性，擔任藝術總監的她集結美學領域上傑出藝術家拍攝6首MV，並打造了視覺美學「歐普斯博物館 」，邀粉絲欣賞她獨特又充滿驚奇的腦迴路影像，首周吸引上萬粉絲瀏覽，讓她感動又感謝。