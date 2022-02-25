我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暗罵美國？烏克蘭總統轟「世界最強國」旁觀

後蘇聯30年 普亭為和平找定位 開戰後終結

小S等7年出唱片刁難攝影師 專輯封面竟是「白眼照」

記者王郁惠／即時報導
elephant DEE新專輯封面秀「吃鱉照」。(圖:犬象提供)
elephant DEE新專輯封面秀「吃鱉照」。(圖:犬象提供)

台灣女星小S（徐熙娣）時隔7年回歸elephant DEE歌手身分，推出新專輯「elephant DEE的demo Oops!」，不僅包辦11首詞曲創作，更親自擔任專輯藝術總監，今天搶先曝光新專輯視覺，竟是一張「吃鱉照」，且攝影師花費比平常更長的時間捕捉她的白眼，elephant DEE笑說：「我想攝影師人生目前應該沒有遇過這樣的需求吧！真的辛苦他了！」

專輯視覺照乍看光影柔美、姿勢飄逸，宛如文藝女神，近看卻是眼睛沒張開的突槌照，其實 這也是出自elephant DEE的精心策劃，顛覆所謂「美」的標準。拍攝時，攝影師為了要捕捉到白眼的瞬間，試遍各種角度與燈光，快門速度更必須在精準之餘還得恰到好處，比拍一般正常的照片還困難。elephant DEE不厭其煩的猛翻白眼，笑說「翻到眼皮都酸了」。

新專輯「elephant DEE的demo Oops!」不僅邀來金曲製作人陳建騏共同擔任專輯製作人，11首歌曲皆來自elephant DEE的生活靈感，音樂風格如她不受拘束的個性，擔任藝術總監的她集結美學領域上傑出藝術家拍攝6首MV，並打造了視覺美學「歐普斯博物館」，邀粉絲欣賞她獨特又充滿驚奇的腦迴路影像，首周吸引上萬粉絲瀏覽，讓她感動又感謝。

elephant DEE新專輯視覺展現「突槌美」。(圖:犬象提供)
elephant DEE新專輯視覺展現「突槌美」。(圖:犬象提供)

攝影 博物館 小S

上一則

追隨周杰倫、杜汶澤 余文樂推NFT 有望賺1280萬美元

下一則

曾被封「最醜男演員」 他轉幕後竟成百億導演

延伸閱讀

賈靜雯醉後會咬人 修杰楷喜歡小孩還想生

賈靜雯醉後會咬人 修杰楷喜歡小孩還想生
小S爆料賈靜雯喝醉會打人 修杰楷坦言「還想再生」

小S爆料賈靜雯喝醉會打人 修杰楷坦言「還想再生」
亞歷鮑德溫去年拍片誤殺 女攝影師家人正式控告

亞歷鮑德溫去年拍片誤殺 女攝影師家人正式控告
林志玲找代孕？小S抱屈嗆網紅

林志玲找代孕？小S抱屈嗆網紅

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。圖／種子音樂提供

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

2022-02-22 10:59
楚原數年前曾獲香港電影金像獎頒發「終身成就獎」。圖／摘自微博

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

2022-02-21 10:15
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

2022-02-17 13:54
林志玲婚前緋聞男友之一就是邱士楷。（取材自微博）

痴守林志玲超過15年「百億馬桶小開」轉求婚上海新歡

2022-02-23 19:30
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……
烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢