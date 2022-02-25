電視金鐘分開頒獎 黃子佼讚增曝光 吳宗憲批浪費錢

吳宗憲不贊成金鐘分家。(本報資料照片)

金鐘綜藝、戲劇獎今年開始分家，這幾年金鐘常勝軍的吳宗憲和黃子佼卻意見分歧，黃子佼樂見其成，吳宗憲則持反對態度，直言「當然不好」。

黃子佼認為此舉跟上國際與媒體的時代風潮，「未來媒體在版面上更好發揮，這群人、那群人更有被看到的可能」。

吳宗憲認為分開辦不好，原因是他認為綜藝和戲劇本來就應該互相交流，但過去金鐘獎漫長的頒獎過程頗為人詬病，他建議可以把典禮舉辦的時間提早，甚至和廣播金鐘一起辦也未嘗不可，「讓廣播白天先頒，然後在廣播節目直播給大家聽，廣播就是聽聲音嘛，這樣不就同一天可以一起炒熱典禮氣氛嗎？」

吳宗憲也表示，金鐘獎之所以不被重視，最大主因是沒有和世界接軌，他認為除了網路節目，應該也要開放華語市場的節目一同競爭，他還直指分開辦簡直就是浪費錢。那會影響到他出席金鐘的意願嗎？他回「先邊走邊看吧！」未把話給說死。

多次任金鐘戲劇評審、夯劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」製作人陳慧玲表示贊成。有人酸金鐘不夠國際化，陳慧玲認為：「凡事要慢慢來，台劇 正崛起，自己需更強大，才能更進一步與世界接軌」。

不過，另一名不願具名經紀人表示，「明明一天就能辦完，幹嘛分兩天，分明是洗錢作法」，更稱若因獎項太多而超時，「不會下午就頒嗎？」這論點跟吳宗憲一致，但頒獎典禮選在晚上舉行，背後其實是電視台的廣告業務考量。