陳亞蘭為戲賣房 楊麗花：下半輩子養妳

楊麗花(左)、陳亞蘭師徒一起出席新戲媒體首映會。（記者沈昱嘉／攝影）

歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」24日播出，23日舉辦首映會，掛名「藝術總監」的國寶楊麗花力挺愛徒陳亞蘭現身記者會，在台上提到幾十年來許多貴人的鼓勵與支持，師徒兩人忍不住淚灑現場。陳亞蘭受訪時更透露，她為戲自掏腰包，楊麗花也看在眼裡，豪氣表示：「妳下半輩子我養妳。」讓陳亞蘭再次感動落淚。

陳亞蘭苦笑稱為傳承歌仔戲「厝都賣光光」，並沒有老實告訴楊麗花自己花了多少錢，但對方都看在眼裡，默默對她說：「妳拍完要做什麼嗎？錢都花完了怎麼辦？好啦，妳下半輩子我養妳。」陳亞蘭感動拭淚，直呼：「哪有老師在養學生的」、「她很豪氣說出這種話，其實前面都有醞釀，幫我想下一步要怎麼走，想幫我規畫，代表這輩子永遠挺我到底的意思。」覺得自己很幸運遇到這樣的老師。

楊麗花疼愛徒也不是嘴上說說，默默幫陳亞蘭打點戲服，出席記者會時陳亞蘭穿龍袍，透露脖子上、手上、背後的朝珠都是楊麗花做好後送給她的，陳亞蘭開玩笑說：「我不會讓她收回去。」

而楊麗花「藝術總監」的身分也不是空名，已77歲的她，之前經常陪著陳亞蘭看片看到凌晨3、4點，連夜空中少一顆星星都會發現。不過陳亞蘭笑說，最近換成楊麗花在操她，每天都拉著她挑選出席記者會要穿的衣服，「定裝照」就有上百張，陳亞蘭即使忙宣傳行程，也陪著老師挑衣服挑到凌晨。

雖有恩師力挺，但陳亞蘭坦言這次製作「嘉」劇真的「怕到了」，因為只要一開始製作新的歌仔戲，她就得全心投入其中，也不能接拍其他的戲，沒有收入之外還要自掏腰包，嘆：「一直這樣下去也不是辦法。」