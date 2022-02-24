我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

張宇分享婚姻祕訣：男人嘴巴要甜

記者林怡秀／綜合報導
張宇推出新曲「我們盡力了」。（圖：豐華唱片提供）
張宇推出新曲「我們盡力了」。（圖：豐華唱片提供）

台灣資深歌手張宇日前宣傳新歌「我們盡力了」，暢聊近30年來的音樂心路歷程。他跟妻子十一郎既是工作上的合作夥伴，也是多年甜蜜夫妻，他也不吝分享與妻子間的相處之道，他自認不是浪漫的人，是有次在張清芳的提點之下，他才意識到該對老婆體貼一點，從此每次吃飯都會幫老婆夾菜。

張宇與妻子十一郎自12歲就相識，兩人至今仍無話不聊，就連分開時都能用Line講一整晚的話。去年十一郎生日，張宇更寫了一封情書獻給妻子，細數愛妻許多優點，字句真摯感人。他感性表示「我不太能想像生命中沒有她會怎樣，她就是個拉住我的人，但我要往外飛的時候，她又會成為我的翅膀。」

被問到維持夫妻多年甜蜜關係的方法，張宇透露有三點祕訣，一是生活要有樂趣、幽默感，以及有事一定要溝通，該吵架就吵架，但一定要把話講開。最重要的就是男生要懂得示愛，不管行動或言語上都是，他現在都會甜言蜜語和稱讚老婆，就連在外面也不會避諱。張宇笑說，其實年輕時也不懂，他並非天生浪漫，是這麼多年來慢慢體悟到的，「譬如我過去吃飯也不會幫她夾菜，就是自己吃自己的，直到有次跟張清芳吃飯，被她念了我才知道，現在就都會幫她夾菜、剝蝦。」也算是有慧根。

上一則

舒淇隔離遇「大咖女神」秒變粉絲 曬隔空揮手照

下一則

劉德華睽違31年合體「與龍共舞」史公子 墊高搶鏡

延伸閱讀

與老婆12歲認識 至今熱戀中 張宇曝婚姻保鮮3密技

與老婆12歲認識 至今熱戀中 張宇曝婚姻保鮮3密技
老公手機出現沒見過「抱抱、親吻貼圖」她抓出外遇鐵證

老公手機出現沒見過「抱抱、親吻貼圖」她抓出外遇鐵證
羅志祥不忍了？「劣跡藝人」遭抵制 1句話槓上中國網友

羅志祥不忍了？「劣跡藝人」遭抵制 1句話槓上中國網友
中國預售屋監管有望鬆綁 緩解房企壓力

中國預售屋監管有望鬆綁 緩解房企壓力

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。圖／種子音樂提供

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

2022-02-22 10:59
楚原數年前曾獲香港電影金像獎頒發「終身成就獎」。圖／摘自微博

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

2022-02-21 10:15
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

2022-02-17 13:54
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義