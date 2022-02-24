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陳喬恩挺男友畫展 她見過家長 他避談結婚

記者陳慧貞／綜合報導
曾偉昌展出與陳喬恩養的愛貓畫作，仔細看貓身仍有他愛的山水。（記者陳慧貞／攝影）
曾偉昌展出與陳喬恩養的愛貓畫作，仔細看貓身仍有他愛的山水。（記者陳慧貞／攝影）

台灣女星陳喬恩和馬來西亞富二代曾偉昌（Alan Chen）因大陸實境秀相識相戀兩年多，因疫情爆發雙宿相守，戀情更穩定，去年被爆求婚、懷孕未獲證實，23日曾偉昌出席畫展，除了暢談自己創作理念，只要一提到敏感婚事，一律以「祕密」帶過，關於喜事進度避口不談。

來自馬來西亞的新銳藝術家Alan開畫展，陳喬恩全程力挺，一個月前即在社群網站秀出男友畫的虎畫，除了恭賀新年、預告男友開畫展，該畫名為「笨笨飛虎」就是出自於陳喬恩，Alan說，過去自己喜歡山水、畫風暗黑，但自與陳喬恩相戀後，畫作多了許多色彩，畫風活潑明亮，他笑稱因自己個性無聊，受陳喬恩活潑、有趣個性影響才改變畫風。

他曾在節目中畫過陳喬恩，畫作名為「溫柔小怪物」，「其實她是小辣椒」，私下兩人則親暱喚「寶貝」，說起陳喬恩曾叫他「老公」，是否意味兩人好事近，Alan說：「那是叫開心的。」對於結婚、對未來家庭的想像，他跳過不答，陳喬恩也僅快閃畫展，躲在相隔10公尺的對面咖啡店與友人聊天挺愛人。

另外，Alan受訪時表示，爸媽見過陳喬恩了，對她很喜歡。問他何時要結婚？曾偉昌笑回「祕密」，避談婚事進度。

男友開畫展，陳喬恩為避開媒體到對面咖啡店和友人聊天。（記者陳慧貞／攝影）
男友開畫展，陳喬恩為避開媒體到對面咖啡店和友人聊天。（記者陳慧貞／攝影）

畫展 社群網站 疫情

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