與老婆12歲認識 至今熱戀中 張宇曝婚姻保鮮3密技

張宇推出新曲「我們盡力了」。(圖:東森提供)

台灣資深歌手張宇日前接受東森數位主播謝佑昀的專訪，宣傳新歌「我們盡力了」，暢聊近30年來的音樂心路歷程。他跟妻子十一郎既是工作上的合作夥伴，也是多年甜蜜夫妻，他也不吝分享與妻子間的相處之道，他自認不是浪漫的人，是有次在張清芳的提點之下，他才意識到該對老婆體貼一點，從此每次吃飯都會幫老婆夾菜。

張宇與妻子十一郎自12歲就相識，兩人至今仍無話不聊，就連分開時都能用Line講一整晚的話。去年十一郎生日，張宇更寫了一封情書獻給妻子，細數愛妻許多優點，字句真摯感人。他感性表示「我不太能想像生命中沒有她會怎樣，她就是個拉住我的人，但我要往外飛的時候，她又會成為我的翅膀。」

來源：豐華唱片ForwardMusic

被問到維持夫妻多年甜蜜關係的方法，張宇透露有3點秘訣，一是生活要有樂趣、幽默感，以及有事一定要溝通，該吵架就吵架，但一定要把話講開。最重要的就是男生要懂得示愛，不管行動或言語上都是，他現在都會甜言蜜語和稱讚老婆，就連在外面也不會避諱。張宇笑說，其實年輕時也不懂，他並非天生浪漫，是這麼多年來慢慢體悟到的，「譬如我過去吃飯也不會幫她夾菜，就是自己吃自己的，直到有次跟張清芳吃飯，被她念了我才知道，現在就都會幫她夾菜、剝蝦。」也算是有慧根。