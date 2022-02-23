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曾幫忙介紹醫生 羅大佑談陳淑樺…應該還在台灣

記者林士傑／綜合報導
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。（圖：種子音樂提供）
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。（圖：種子音樂提供）

台灣歌手羅大佑推出限定黑膠專輯「安可曲」，日前在記者會上表示花了超過台幣千萬元（約36萬美元）製作，並且邀請張震擔任電影短片男主角，眾人好奇原因？他說這樣的聆聽型態也是一種選擇，於是選擇了最賠錢但是最不會後悔的方式，「這是我第一次用歌星身分唱歌，大家知道我是創作人，很少唱別的歌曲，音樂是代代相傳的，我相信我是受這些影響才寫出自己的歌曲。」

他提到黑膠最能表達出做音樂的初心，所以這次選了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲，「這些作品都是不朽的，發出音樂最應該有的光芒，像是直到現在大家還是會繼續聆聽莫札特、貝多芬的作品。」

羅大佑也在籌備做音樂劇，計畫先推出劇本、歌曲，再來挑選演員，有意邀黃子佼合作，黃子佼直呼自己跨界很多，但沒嘗試過音樂劇，開玩笑說等等馬上封鎖大佑哥的社群媒體

另外大家問到老友陳淑樺的近況，羅大佑表示「有想過要找她，但是也找不到人。我還是最後跟她聯絡比較多的人，本來很擔心她的健康狀況，有幫忙介紹醫生，但那是17、18年前的事了。」他認為陳淑樺根性很重，一定還留在台灣。

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