賈靜雯醉後會咬人 修杰楷喜歡小孩還想生

修杰楷透露其實還想再生。(圖：東森提供)

賈靜雯連續拿下金鐘、金馬雙料影后，與老公修杰楷家庭生活美滿，被視為「人生勝利組」，但她受訪卻透露與修杰楷也會為小事吵架，「就連魚缸擺放方向這種無聊的小事，都可以溝通很久。」形容這就是日常。

賈靜雯認為：「只要兩人都願意理性溝通、負面情緒不要帶到隔天，用正向的心態互動，就能保持長久的夫妻關係。」但最後不忘放閃，補充：「他真的是很可以過日子的另一半。」

賈靜雯也說自己從來沒有刻意追求「完美」，「追求完美太累了，只能說現在的我處於生活與工作平衡、非常舒服的狀態。」、「雖然女人都很需要被鼓勵，但不一定要把我當成範本，因為這是我的人生，不是你的人生」。

而小S （徐熙娣）主持的「小姐不熙娣」，日前邀請被封為「國民老公」的修杰楷，他透露常鼓勵賈靜雯跟閨密聚會，唯一要求就是嚴禁她喝到爛醉，原因是老婆會亂咬人，小S也意外爆料：「她喝醉還會揍人。」

小S也好奇修杰楷與賈靜雯是否想生三寶？他表示夫妻倆都很喜歡小孩，「如果可以，我其實還想再生」，讓小S驚呼「你是因為太喜歡『那個』，還是太喜歡小孩？」讓修杰楷忍不住翻白眼。