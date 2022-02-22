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節目甫首播…「大導演小食光」陳偉54歲驟逝

記者李姿瑩╱綜合報導
在亞洲旅遊台主持「大導演小食光」的導演陳偉傳出驟逝。(圖：亞洲旅遊台提供)
在亞洲旅遊台主持「大導演小食光」的導演陳偉傳出驟逝。(圖：亞洲旅遊台提供)

在亞洲旅遊台主持「大導演小食光」的導演陳偉傳出驟逝消息，54歲的人生戛然而止。他正值壯年，透過節目介紹台灣本土在地風情，卻在18日時離開人世。亞洲旅遊台低調證實陳偉導演離世，相關細節還有待了解。

陳偉在「大導演小食光」中發掘台灣在地美食背後的精采故事，他在節目中貢獻自己的口袋名單，與製作團隊一起規畫節目內容，同事對他的專業和待人處事風格皆讚譽有加。然而新節目1月16日才首播，目前節目才播出4集他就撒手人寰，同事對突如其來的噩耗皆難以置信。

亞洲旅遊台表示，「我們痛失一位導演及製作人，公司的同事都很悲痛」，至於之後節目的內容細節等，都還在進行內部討論，未來有任何消息會再公布。

陳偉的家屬透過電子訃聞，預計將於3月6日在第二殯儀館為他舉辦追思會。

ETtoday報導，陳偉對於自己的影像美學很有一套，曾執導過電影短片「the Calling ‬召喚」、KKTV的自製戲劇「重新。沒來過」、公視人生劇展「心靈偵探」，在「心靈偵探」中他除了導演一職之外，還身兼編劇與攝影，可以說是才華洋溢，沒想到卻在54歲突然驟逝，也讓許多影迷相當惋惜。

在亞洲旅遊台主持「大導演小食光」的導演陳偉傳出驟逝。(圖：亞洲旅遊台提供)
在亞洲旅遊台主持「大導演小食光」的導演陳偉傳出驟逝。(圖：亞洲旅遊台提供)

導演 電影 攝影

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