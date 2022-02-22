巴戈頭七 郎祖筠淚吐內心愧疚 宋楚瑜也到靈堂致意

宋楚瑜(左二)到巴戈靈堂上香致意。(記者沈昱嘉／攝影)

今天是台灣資深藝人巴戈頭七，郎祖筠頂著低溫 寒風來給前輩上香，談到和巴戈的淵源，她表示是在「女丑劇場 」認識巴戈，「他真的是個好人，我從沒聽過他講別人的一句不好」，她哽咽吐露內心對巴戈一直覺得愧疚，今親自在巴戈靈前向巴戈道歉，願他在天上一切安好。

郎祖筠吐露對巴戈內心的愧疚。(記者沈昱嘉／攝影)

郎祖筠說，當年父親過世，她心情很差，也難過巴戈沒來送父親最後一程，「後來不知道是誰說出去，巴哥哥知道以後，一直放在心上，透過家人來跟我說他很難過，因為他當時不在，但其實是我情緒沒管理好，有點怪他，我剛剛在靈前跟他道歉，對不起，失去父親的女兒情緒很糟糕，害他這麼掛心。」

她坦言巴戈退休 後就少了聯絡，後來耳聞他生病，但她相信巴戈能挺過難關，沒想到巴戈還是離開了，她難過哭說：「這個月實在太可怕了，才剛送走明金城而已，唉！」她也痛心呼籲演藝人員的工作環境需要改善，「工時長、熬夜作息不正常，都會落下病根。」感嘆沒有什麼比身體健康要來得更重要。

巴戈生前人脈廣，親民黨主席宋楚瑜剛也現身前來致意，他表示當年擔任新聞局長，巴戈是他任內認識的好朋友，「感謝他為台灣演藝界帶來許多歡樂，我們謝謝他過去的貢獻。一路好走，謝謝他的敬業。」隨後便搭上座車離去。