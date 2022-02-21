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趕戲累到險爆肝 連靜雯再也不拍八點檔

記者陳慧貞／綜合報導
連靜雯休養生息後，氣色更佳。（本報資料照片）
連靜雯休養生息後，氣色更佳。（本報資料照片）

台灣昔日8點檔外景女王連靜雯，消失戲劇圈六年期間，她轉戰直銷、開發麵食湯品品牌，生意做得嚇嚇叫，說起當年拍完「天下女人心」後，突然反覆高燒三天，莫名其妙病了十幾天，檢查發現發炎指數是正常人的20倍，肝指數也超標，最可怕的是「查不出病因」，讓自詡身體不錯的她嚇壞，決定再也不拍8點檔。

這些年來，連靜雯開啟斜槓事業，除了自創品牌外，經營YT頻道也有成，回想拍8點檔日子，最瘋狂的一次是站在吊在半空中的貨櫃上拍戲，不但要克服懼高、還不能隨意走動，「底下是騰空的，一群人在上面，一上去就是一個上午，也不能尿尿，貨櫃上都是泥巴水，累到不行時，只能坐著睡。」坦言常熬到失去意識，「太累了，只能打自己巴掌，讓自己清醒」。

滾山坡、跳懸崖、吊高樓、上山下海，連靜雯無一沒經歷過，還曾有過坐在車上，整台車被吊起達五層樓高，面臨驚險場面，腦海中浮現的只有「我有保險，該保的險都保了，受益人是家人」，想到萬一自己不在了，家人能得到照顧，「人家（劇組）怎麼安排，我只有認份」。

連靜雯向來獨立，如此像拚命三娘般工作，年輕時是為了不放過任何表演機會，讓家人經濟無虞，但拍戲時常莫名落淚，收工一人躲在化妝室大哭，在莫名生了場病後，她想著「不能再這樣下去了」，決定放過自己，調養作息後，透過瑜伽，如今已全無過去的毛病。

多年來為打拚事業，連靜雯錯過與交往四年男友姻緣，年過40一枝花，她漸漸享受單身生活，認為「結婚生子」並非女人幸福唯一路徑，「真的要結婚生小孩的話，千萬不要讓我碰到獨子，壓力太大了」，笑言現在的工作夥伴就有幾十個，都是她的孩子們，都需要她的照顧，還不如一個人自由自在。

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