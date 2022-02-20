我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

赴靈堂弔唁巴戈 阮經天、胡瓜、寇世勳憶舊情

記者蘇詠智、杜沛學／綜合報導
阮經天在對岸曾受巴戈照顧，也一起吃飯。（記者王聰賢╱攝影）
阮經天在對岸曾受巴戈照顧，也一起吃飯。（記者王聰賢╱攝影）

台灣資深藝人巴戈16日因胰臟癌去世，靈堂開放後陸續有不少舊識來弔唁，包括胡瓜、寇世勳、郭子乾、屈中恆、江宏恩，他們有的是昔日電視台同事，有的曾合作過戲劇。近日宣告新戀情的金馬影帝阮經天也來了，對外界好奇他和巴戈的關係則低調回答：「一起吃過飯的好朋友。」

阮經天一早抵達靈堂，待了約五分鐘，離開時禮貌對媒體表示不願受訪，親切稱巴戈是「巴叔叔」，後來他透過經紀人回覆，在上海有跟巴戈吃過飯，讚對方是很溫暖的前輩。

郭子乾近中午抵達靈堂，透露最後一次見到巴戈是一年多前優質生命協會的大型活動，巴戈當時都還很健康，直到去年11月協會開會時，巴戈僅以視訊參與，那時就感到有點奇怪，同在協會的紀寶如一開始只說巴戈是感冒，郭子乾繼續追問，紀寶如才告知巴戈的病情，表示他體重已掉了十幾公斤，但不希望大家擔心而低調，沒想到他走得那麼突然。

寇世勳當年在中視跟巴戈地位平起平坐。（記者王聰賢╱攝影）
寇世勳當年在中視跟巴戈地位平起平坐。（記者王聰賢╱攝影）

巴戈曾經遊走三台，和中視簽下每小時台幣10萬元（約3588美元）的高價合約，當時的中視戲劇一哥寇世勳也立刻漲價到每小時10萬、和巴戈平起平坐。寇世勳幾年前曾和巴戈與去年去世的龍劭華聚會，合照。他離去時一再強調「不說話、不說話」，問他向巴戈說了什麼？他答道：「一路好走。」

江宏恩(左起)、陳子強和胡瓜都來跟巴戈告別。（記者王聰賢╱攝影）
江宏恩(左起)、陳子強和胡瓜都來跟巴戈告別。（記者王聰賢╱攝影）

綜藝大哥胡瓜，則是和江宏恩、陳子強在巴戈靈堂巧遇。胡瓜回憶和巴戈曾是華視同事，近年在台灣優質生命協會活動常有機會碰面，過去巴戈曾兩度在金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎擊退胡瓜。

江宏恩入演藝圈第一部戲「又見郵差來按鈴」就演巴戈妹妹的男友，接下來一直都有合作，始終保持聯繫，去年還一起吃飯，知道他曾與陳子強一起做公益，聽說了他的健康狀況，鼓勵他好好治療，可惜他未能痊癒，令人難過，希望他的家人節哀。

上一則

汪建民傳欠債失聯 被爆到處找人借錢

下一則

斬3段豐富情史 54歲田麗歸隱山林樂享單身

延伸閱讀

見巴戈最後一面被擋？女兒視訊和父親告別

見巴戈最後一面被擋？女兒視訊和父親告別
看淡生死不做健檢 陳淑芳：要死得漂亮

看淡生死不做健檢 陳淑芳：要死得漂亮
「與惡」女兒周采詩慟：難忘巴戈溫暖

「與惡」女兒周采詩慟：難忘巴戈溫暖
巴戈胰臟癌病逝 雙星報喜天上重聚

巴戈胰臟癌病逝 雙星報喜天上重聚

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

2022-02-17 13:54
資深綜藝主持人巴戈因胰臟癌病逝，享壽67歲。本報資料照片

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

2022-02-16 10:02

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說