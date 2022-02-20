赴靈堂弔唁巴戈 阮經天、胡瓜、寇世勳憶舊情

阮經天在對岸曾受巴戈照顧，也一起吃飯。（記者王聰賢╱攝影）

台灣資深藝人巴戈16日因胰臟癌去世，靈堂開放後陸續有不少舊識來弔唁，包括胡瓜、寇世勳、郭子乾、屈中恆、江宏恩，他們有的是昔日電視台同事，有的曾合作過戲劇。近日宣告新戀情的金馬影帝阮經天也來了，對外界好奇他和巴戈的關係則低調回答：「一起吃過飯的好朋友。」

阮經天一早抵達靈堂，待了約五分鐘，離開時禮貌對媒體表示不願受訪，親切稱巴戈是「巴叔叔」，後來他透過經紀人回覆，在上海有跟巴戈吃過飯，讚對方是很溫暖的前輩。

郭子乾近中午抵達靈堂，透露最後一次見到巴戈是一年多前優質生命協會的大型活動，巴戈當時都還很健康，直到去年11月協會開會時，巴戈僅以視訊參與，那時就感到有點奇怪，同在協會的紀寶如一開始只說巴戈是感冒，郭子乾繼續追問，紀寶如才告知巴戈的病情，表示他體重已掉了十幾公斤，但不希望大家擔心而低調，沒想到他走得那麼突然。

寇世勳當年在中視跟巴戈地位平起平坐。（記者王聰賢╱攝影）

巴戈曾經遊走三台，和中視簽下每小時台幣10萬元（約3588美元）的高價合約，當時的中視戲劇一哥寇世勳也立刻漲價到每小時10萬、和巴戈平起平坐。寇世勳幾年前曾和巴戈與去年去世的龍劭華聚會，合照。他離去時一再強調「不說話、不說話」，問他向巴戈說了什麼？他答道：「一路好走。」

江宏恩(左起)、陳子強和胡瓜都來跟巴戈告別。（記者王聰賢╱攝影）

綜藝大哥胡瓜，則是和江宏恩、陳子強在巴戈靈堂巧遇。胡瓜回憶和巴戈曾是華視同事，近年在台灣優質生命協會活動常有機會碰面，過去巴戈曾兩度在金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎擊退胡瓜。

江宏恩入演藝圈第一部戲「又見郵差來按鈴」就演巴戈妹妹的男友，接下來一直都有合作，始終保持聯繫，去年還一起吃飯，知道他曾與陳子強一起做公益，聽說了他的健康狀況，鼓勵他好好治療，可惜他未能痊癒，令人難過，希望他的家人節哀。